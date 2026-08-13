Murió conocido músico en terremoto de Colombia: ‘Entre los escombros quedaron sus sueños’

El músico Jhon Alexánder Motato, conocido como Maestro Motato, murió tras quedar atrapado entre los escombros de su apartamento, el cual colapsó el 10 de agosto durante el terremoto de 7,4 que azotó Colombia.
El músico Jhon Alexánder Motato, conocido como Maestro Motato, murió tras quedar atrapado entre los escombros de su apartamento, el cual colapsó el 10 de agosto durante el terremoto de 7,4 que azotó Colombia.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.