Murió conocido músico en terremoto de Colombia: ‘Entre los escombros quedaron sus sueños’

El músico Jhon Alexánder Motato, conocido como Maestro Motato, murió tras quedar atrapado entre los escombros de su apartamento, el cual colapsó el 10 de agosto durante el terremoto de 7,4 que azotó Colombia.

La noticia fue confirmada por el cantante Manuel José, quien compartió un mensaje de despedida para el músico, a quien conocía desde hacía varios años.

“Entre los escombros de su apartamento quedaron la vida y los sueños de mi gran amigo, músico virtuoso, gran maestro y formador de músicos, de excepcionales cualidades”, escribió el artista en Instagram.

Manuel José recordó que Motato lo acompañó desde su primer concierto en Cali, cuando tenía 19 años. También compartieron diferentes presentaciones junto a la Sinfónica de Pereira, agrupación de la que el músico era integrante titular.

La Secretaría de Cultura de Pereira también lamentó públicamente el fallecimiento del trombonista, quien era miembro de la Banda Sinfónica de Pereira.

“Nos queda el grato recuerdo de su entrega al trabajo cultural de la ciudad”, indicó la institución en un mensaje de condolencias dirigido a los familiares y amigos del músico.

Motato nació en 1979 y, de acuerdo con los mensajes publicados tras su muerte, será recordado por su pasión por la música, su alegría y su aporte a la formación de otros músicos.

Su fallecimiento se suma a las historias de víctimas que dejó el fuerte terremoto que afectó diferentes zonas de Colombia.