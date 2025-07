Murió Connie Francis, ícono musical de los años 50 y pionera femenina en las listas de ‘Billboard’

La cantante Connie Francis murió a los 87 años tras permanecer hospitalizada por complicaciones de salud. Fue la primera mujer en alcanzar el puesto número uno de la lista Billboard Hot 100 como solista, e inmortalizó canciones como Pretty Little Baby.

La noticia fue confirmada por Ron Roberts, presidente del sello Concetta Records y amigo cercano de la artista. Roberts compartió un mensaje de despedida en redes sociales y la publicación también apareció en la cuenta oficial de la cantante.

“Con gran pesar y extrema tristeza les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis anoche (miércoles 16 de julio)”, escribió Roberts.

Canción de Connie Francis se viralizó en TikTok

La noticia del fallecimiento llega apenas dos semanas después de que la propia Francis informara en Facebook que había sido hospitalizada debido a un “dolor extremo”. El 2 de julio mencionó que estaba siendo sometida a estudios médicos y, dos días más tarde, aseguró sentirse “mucho mejor tras una buena noche de descanso”.

Aunque llevaba años alejada de los escenarios, la cantante volvió a posicionarse en las conversaciones culturales gracias a la plataforma TikTok, donde su tema de 1962 Pretty Little Baby se convirtió en tendencia y atrajo a nuevas generaciones.

Connie Francis, una niña nacida para el estrellato

Nacida como Concetta Franconero en Newark, Nueva Jersey, en 1937, su carrera comenzó desde temprana edad. A los cuatro años ya participaba en concursos de talentos, animada por su padre, cantando y tocando el acordeón. En televisión fue figura del programa Startime Kids de la NBC, y adoptó el nombre artístico de Connie Francis al dar el salto profesional.

Su camino al estrellato no fue inmediato. En 1955 firmó contrato con MGM Records, pero sus primeros 18 sencillos fracasaron. Estuvo a punto de ser despedida, hasta que su padre la convenció de grabar una versión del clásico de 1923 Who’s Sorry Now? Al principio, la canción tampoco tuvo impacto, hasta que fue difundida en el programa American Bandstand, de Dick Clark, en 1958. El éxito fue inmediato, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, y marcó el inicio de una carrera prolífica.

Durante los años 50 y principios de los 60, Francis fue una de las cantantes más populares del mundo. Encadenó éxitos como Lipstick on Your Collar, My Happiness, Among My Souvenirs y Where the Boys Are, esta última inmortalizada también en una película protagonizada por ella. Su álbum Connie Francis Sings Italian Favorites fue el más exitoso de su discografía.

En 1960 hizo historia al convertirse en la primera artista femenina en alcanzar el puesto número uno de la lista Billboard Hot 100 con Everybody’s Somebody’s Fool. Luego vinieron otros dos sencillos en la cima: My Heart Has a Mind of Its Own y Don’t Break the Heart That Loves You. Parte de su éxito internacional se debió a su costumbre de regrabar sus canciones en varios idiomas.

A finales de los años 60, la industria musical cambió y su popularidad comenzó a declinar. A eso se sumaron profundas tragedias personales. En 1974 fue víctima de una violación en un motel de Long Island. En 1977 perdió la voz temporalmente tras una cirugía nasal. En 1981 su hermano George fue asesinado por la mafia.

Ese mismo año intentó relanzar su carrera, pero sus problemas de salud mental dificultaron su regreso. Fue hospitalizada en diversas instituciones psiquiátricas y, en 1984, sobrevivió a un intento de suicidio. Más tarde reveló que padecía trastorno de estrés postraumático, y que los diagnósticos anteriores habían sido erróneos.

Pese a estas dificultades, colaboró con la administración de Ronald Reagan en un grupo de trabajo sobre delitos violentos. También se convirtió en una voz activa en defensa de las víctimas de abuso. En 2010 se unió a Mental Health America para promover la conciencia sobre los problemas de salud mental.

En el plano sentimental, su gran amor fue el cantante Bobby Darin, aunque su padre se opuso a la relación. Se casó cuatro veces. Su primer esposo fue Dick Kanellis, con quien contrajo matrimonio en 1964 y se divorció cinco meses después. En 1971 se casó con Izzy Marion y se divorció 10 meses después. Joseph Garzilli fue su tercer esposo, entre 1973 y 1977, juntos adoptaron un hijo. En 1985 se casó con Bob Parkinson, pero el matrimonio duró solo unos meses.