Murió Chuck Norris a los 86 años: la historia del ícono indestructible que dejó el cine por amor

Chuck Norris falleció a los 86 años. Su vida incluyó éxitos en artes marciales, cine, televisión y una decisión clave por su familia.

La muerte de Chuck Norris a los 86 años marcó el cierre de una de las figuras más reconocidas del cine de acción. El actor falleció este 19 de marzo tras una vida que combinó artes marciales, televisión y decisiones personales que impactaron su carrera.

Su imagen pública se asoció con personajes invencibles. Uno de los más recordados fue el coronel James Braddock en Desaparecido en acción de 1984. Esa producción consolidó el mito del héroe que enfrentaba enemigos sin sufrir daño.

En 2017, Norris tomó una decisión que sorprendió a Hollywood. El actor dejó la actuación para dedicarse al cuidado de su esposa enferma. Ese hecho mostró un perfil distinto al del personaje rudo que proyectó durante décadas.

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma bajo el nombre de Carlos Ray Norris, su infancia estuvo lejos del éxito. Él mismo se describió como un estudiante promedio. También enfrentó burlas por su origen familiar.

Su vida cambió a los 18 años. Ingresó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue enviado a Corea del Sur. Allí inició su formación en artes marciales, disciplina que definió su carrera.

Al regresar en 1962, ya era instructor de karate. Abrió varias academias en Estados Unidos. Su habilidad lo llevó a competir profesionalmente. En 1968 ganó su primer campeonato mundial de peso medio. Repitió el título seis veces consecutivas hasta su retiro en 1974.

Norris acumuló logros relevantes. Alcanzó el octavo grado de cinturón negro en taekwondo. También obtuvo cinturones negros en judo, jiu-jitsu brasileño y tang soo do. Incluso creó su propio sistema llamado Chuk Kun Do.

Pese a sus éxitos deportivos, enfrentó dificultades económicas. Entre sus alumnos figuraron celebridades. Steve McQueen influyó en su salto al cine. Le sugirió incursionar en la actuación.

Su carrera cinematográfica se basó en el género de acción. Participó en producciones como McQuade, lobo solitario y la trilogía Desaparecido en acción. También destacó en Fuerza Delta. En estas historias interpretó a un combatiente imbatible.

Bruce Lee y Chuck Norris compartieron pantalla en los 70 como enemigos en un filme, pero lo cierto es que construyeron una buena amistad gracias al rodaje. Foto: Imdb

Solo perdió en pantalla una vez. Fue en 1972 en El regreso del Dragón. En esa película enfrentó a Bruce Lee en una escena filmada en el Coliseo romano.

En televisión logró gran popularidad. Protagonizó Walker, Texas Ranger entre 1993 y 2001. La serie alcanzó más de 200 episodios y reforzó su imagen de justiciero.

Además, desarrolló negocios y proyectos personales. Lanzó una línea de ropa llamada Action Jeans. También escribió libros de autoayuda y una autobiografía que ingresó a la lista de más vendidos del New York Times.

En el ámbito político, expresó afinidad con el Partido Republicano. Apoyó a Donald Trump. También criticó a Barack Obama en procesos electorales previos.

El retiro de 2017 respondió a la salud de su esposa, Gena O’Kelley. Según la versión del actor, ella sufrió complicaciones tras recibir gadolinio en un examen médico. Norris señaló negligencia y priorizó su cuidado.

Clarence Gilyard interpretó a Jimmy, el fiel escudero de Chuck Norris en 'Walker, Texas Ranger' (Captura de pantalla)

Antes de retirarse, su última gran aparición fue en Los indestructibles 2 en 2012. Años después participó en Agent Recon de 2025 y Zombie Planet, prevista para este año.

Su figura trascendió el cine. Se convirtió en fenómeno de internet con los llamados memes de Chuck Norris. El propio actor los aceptó con humor.

En 2017 también enfrentó problemas de salud. Sufrió dos infartos en un mismo día en Nevada. Logró recuperarse tras atención médica.

La muerte del actor cierra una trayectoria que combinó disciplina, fama y decisiones personales que marcaron su vida fuera de pantalla.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.