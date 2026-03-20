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Murió Chuck Norris a los 86 años: la historia del ícono indestructible que dejó el cine por amor

El actor estadounidense construyó una carrera como símbolo de fuerza en el cine y la televisión, pero en 2017 se retiró por una razón personal

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Por La Nación / Argentina / GDA
El actor Chuck Norris, protagonista de la serie de televisión "Walker, Texas Ranger", y su esposa llegan a los First International World Stunt Awards el 20 de mayo de 2001 en Santa Mónica, California. Chuck Norris, artista marcial estadounidense y estrella de acción de Hollywood, más conocido por su papel en "Walker, Texas Ranger", murió, informó su familia el 20 de marzo de 2026. Tenía 86 años. (Foto de FREDERIC BROWN / AFP)
Chuck Norris falleció a los 86 años. Su vida incluyó éxitos en artes marciales, cine, televisión y una decisión clave por su familia. (FREDERIC BROWN/AFP)







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La Nación / Argentina / GDA

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