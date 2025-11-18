Viva

Murió Ani Brenes, reconocida escritora costarricense, a los 73 años

La escritora publicó cerca de 30 libros y recibió numerosos premios. A su amplia trayectoria se suman talleres impartidos tanto en el país como en el extranjero

Por Fátima Jiménez
Ani Brenes
Ani Brenes, reconocida escritora costarricense, Impartió talleres y charlas para estudiantes y docentes, tanto en Costa Rica como en el extranjero. (UCR)







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

