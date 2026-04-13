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‘Mundial de la cocina’ busca chefs que sueñen con poner a Costa Rica en lo más alto

Sétima edición de la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition evalúa técnica, creatividad y la historia detrás del plato. La final es en Italia ante un jurado de élite

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Por Fiorella Montoya
Allan Flores Navarro se considera especialmente fuerte en la cocción de proteínas y carnes, área en la que ha desarrollado su estilo técnico.
Allan Flores Navarro se considera especialmente fuerte en la cocción de proteínas y carnes, área en la que ha desarrollado su estilo técnico. (Cortesía/Cortesía)







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S.Pellegrino Young Chef Academy CompetitionAllan Flores Navarro
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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