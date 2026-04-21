Multimedios anuncia fuertes cambios en sus programas más populares

A partir de mayo, el canal Multimedios aplicará cambios en su programación nocturna en Costa Rica, con una mezcla de ajustes informativos y la incorporación de nuevos espacios de entretenimiento en horario estelar.

“Los cambios son parte de nuestra apuesta por ofrecer contenidos más dinámicos, informativos y acordes a la realidad nacional”, indicó la televisora en sus redes sociales.

El principal movimiento se dará en su bloque de noticias. Telediario Estelar ampliará su duración a dos horas y se transmitirá de 7 p. m. a 9 p. m., con la conducción de Natalia García y Michael Soto.

Según detalló la televisora, el noticiero buscará profundizar en los temas de coyuntura, mientras mantiene la interpretación en lengua de señas (LESCO) durante su primera hora.

Tras el bloque informativo, la señal dará paso a contenido de corte más ligero, marcado por el regreso de Douglas Sánchez a la pantalla de Multimedios. A las 9 p. m., el periodista presentará No Mientas Show, un nuevo programa que conducirá junto a Jorge Obando.

Una hora después, a las 10 p. m., será el turno de Fútbol Al Día, que seguirá enfocado en el análisis deportivo, ahora con un equipo renovado y la participación de panelistas invitados.

El cierre de la jornada quedará en manos de Telediario Internacional, presentado por Alejandro Ramírez, a las 11 p. m.

La televisora explicó las razones detrás de los ajustes y oficializó el regreso de un reconocido periodista a Multimedios.