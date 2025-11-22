Mujer se viralizó al mostrar el gran detalle que Gabriela Jiménez, de Teletica, tuvo con su esposo: vea el video

Gabriela Jiménez, de Teletica, tuvo un sorpresivo gesto con el esposo de una mujer costarricense, quien compartió lo sucedido en TikTok.

Una mujer costarricense se viralizó y generó un sinfín de reacciones en TikTok, al compartir con orgullo la sorpresa que Gabriela Jiménez, periodista de Teletica, le dio a su esposo con motivo de su cumpleaños.

La mujer, de apellido Calderón, compartió un curioso emotivo video junto a su marido, a quien sorprendió con un audio de Jiménez. “Él vive enamorado de Gabriela Jiménez y ese saludo valió la pena”, escribió la usuaria en la descripción.

En el clip se ve al hombre sentado en su casa, quien toma con desconcierto el celular y pregunta si su hija también sabe; a lo cual la niña responde que sí. Posteriormente, reproduce el saludo de la comunicadora y lo escucha con atención.

“Ya me sé todo. Así que bueno, de verdad, de todo corazón, le deseo un muy feliz día. Que Dios lo acompañe, le permita pasar un día muy bendecido, alegre y lleno de mucha salud con sus seres amados. Que Dios le permita cumplir muchísimos años más de vida”, dice Gabriela Jiménez en el audio.

“Le mando un abrazote, un besote y que disfrute muchísimo de este día”, concluye la periodista de Canal 7.

Luego de escucharlo, el hombre reacciona con una gran sonrisa y con los ojos aguados agradece el gesto de su esposa.

La peculiar escena fue ampliamente comentada, pues para muchos es una señal de una relación construida con confianza. Gran cantidad de personas felicitaron a la mujer por su madurez.

“Se nota la confianza que tienen entre los dos y que los malditos celos no dejan nada”, “Mi esposo también está enamorado de ella”, “Felicidades a esta esposa que entendió todo de la vida” y “Esa niña tiene un gran ejemplo como madre”, fueron algunos de los comentarios.