Viva

Mujer se viralizó al mostrar el gran detalle que Gabriela Jiménez, de Teletica, tuvo con su esposo: vea el video

La periodista de Canal 7 tuvo un inesperado gesto con un hombre, que dio de qué hablar en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Presentadores de 7 Estrellas
Gabriela Jiménez, de Teletica, tuvo un sorpresivo gesto con el esposo de una mujer costarricense, quien compartió lo sucedido en TikTok. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gabriela JiménezTeletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.