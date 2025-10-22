Presentadora de Teletica alerta a sus seguidores sobre estafa: ‘Nunca pediría dinero’

Gabriela Jiménez denunció un perfil falso en Facebook que usa su nombre y su imagen para cometer estafas.

La periodista de Teletica, Gabriela Jiménez, denunció la existencia de un perfil falso en Facebook que utiliza su nombre y su imagen para cometer estafas. El perfil muestra una fotografía suya sosteniendo un micrófono durante una transmisión en vivo.

En declaraciones al medio De boca en boca este martes 21 de octubre, Jiménez explicó que continúa siendo víctima de personas inescrupulosas que intentan aprovecharse de su imagen para engañar a otros.

Según relató, el modus operandi consiste en que el perfil falso envía mensajes por Messenger, gana la confianza del usuario y solicita su número telefónico. Luego, los estafadores remiten un enlace por WhatsApp para concretar el fraude.

“Yo ya lo he subido en redes varias veces, de que hay un perfil que no es el mío. El mío es Gabriela Jiménez periodista.

“Lo que más me duele es que no solo está el perfil, sino que le escriben a personas. Esas personas me contactan porque los hacen llegar a un link y, en ese link, ya yo no sé qué puede pasar”, declaró Jiménez.

La periodista aseguró que desconoce quién está detrás del perfil y pidió a sus seguidores que la ayuden a reportarlo ante la red social.

“Es una comunidad como de 2.000 personas que siguen esa página. Por favor, si pueden reportar ese perfil se los agradezco mucho. No es por mí, es por todos los que pueden caer”, expresó.

Jiménez mencionó que algunas víctimas han perdido dinero en los engaños. “Hay personas que han dado ¢1.000, ¢2.000 o ¢3.000. Una persona dijo que dio ¢10.000. Imagínese, usted sabe lo que cuesta ganarse ¢10.000 y votarlos en algo así. Esto no es justo”, lamentó.

Gabriela Jiménez es presentadora de '7 Estrellas' y periodista en transmisiones deportivas. (Cortesía)

La comunicadora reiteró que jamás solicitaría dinero en sus redes sociales y pidió a los usuarios mantener la desconfianza ante cualquier mensaje sospechoso.

“La palabra es desconfiar y asegurarse de que está hablando con la persona correcta”, insistió.

Gabriela Jiménez se suma a la lista de figuras públicas que han enfrentado situaciones similares en redes sociales. Entre ellas se encuentran las periodistas Vivian Campos y Elías Alvarado, quienes también denunciaron recientemente casos parecidos.

Las autoridades y especialistas en ciberseguridad recomiendan no compartir información personal ni financiera con cuentas no verificadas y reportar cualquier intento de fraude directamente a la plataforma correspondiente.