Viva

Presentadora de Teletica alerta a sus seguidores sobre estafa: ‘Nunca pediría dinero’

La presentadora de diversos espacios en Canal 7 dice que hay personas que han caído en estafas de hasta ¢10.000

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Presentadores de 7 Estrellas
Gabriela Jiménez denunció un perfil falso en Facebook que usa su nombre y su imagen para cometer estafas. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gabriela JiménezTeleticaEstafas
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.