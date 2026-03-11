Mujer que disparó contra mansión de Rihanna enfrenta posible cadena perpetua en Los Ángeles

La Fiscalía de Los Ángeles acusa a una mujer de disparar contra la mansión de Rihanna. Enfrenta intento de homicidio y posible prisión perpetua.

Una mujer acusada de disparar contra la mansión de Rihanna en Los Ángeles podría enfrentar prisión perpetua si resulta condenada por los cargos que presentó la Fiscalía del condado.

El fiscal distrital de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, informó el 10 de marzo que Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, será procesada por intento de homicidio, además de diez cargos de agresión con arma de fuego semiautomática y tres cargos por disparar contra una residencia habitada. La información trascendió a través del medio británico Daily Mail.

Según las autoridades, Ortiz disparó un rifle semiautomático contra la vivienda de la cantante el 8 de marzo a la 1:15 p. m. en Los Ángeles. Los investigadores contabilizaron 14 disparos dirigidos hacia la propiedad.

En el momento del ataque se encontraban dentro del inmueble Rihanna, su pareja A$AP Rocky y los tres hijos de la pareja. También había personal que trabaja para la familia. Ninguna de las personas resultó herida tras los disparos.

El fiscal explicó que, en caso de ser declarada culpable, la acusada podría enfrentar una condena de prisión perpetua en una cárcel estatal.

Por ahora, Ivanna Lisette Ortiz permanece encarcelada mientras avanzan los procedimientos judiciales. Las autoridades fijaron una fianza de $1,8 millones.

La justicia todavía no definió la fecha de inicio del juicio contra la mujer acusada de atacar la residencia de la artista.

