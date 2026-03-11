Viva

Mujer que disparó contra mansión de Rihanna enfrenta posible cadena perpetua en Los Ángeles

Un ataque armado sacudió la mansión de Rihanna en Los Ángeles. Una mujer enfrenta cargos por intento de homicidio tras disparar 14 veces contra la propiedad

Por O Globo / Brasil / GDA
La Fiscalía de Los Ángeles acusa a una mujer de disparar contra la mansión de Rihanna. Enfrenta intento de homicidio y posible prisión perpetua.
La Fiscalía de Los Ángeles acusa a una mujer de disparar contra la mansión de Rihanna. Enfrenta intento de homicidio y posible prisión perpetua. (ARTURO HOLMES/Getty Images via AFP)







