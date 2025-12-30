Viva

Mujer cuenta cómo sobrevivió tras ser enterrada viva por accidente

Trabajadora de construcción sobrevivió a un derrumbe en una zanja en Massachusetts

Por O Globo / Brasil / GDA y Damián Arroyo C.
Ashley Piccirilli sobrevivió a un desmoronamiento en una obra en Massachusetts, quedando enterrada viva. Tras una ardua recuperación, cumple su sueño de ser piloto.
Ashley Piccirilli sobrevivió a un desmoronamiento en una obra en Massachusetts, quedando enterrada viva. Tras una ardua recuperación, cumple su sueño de ser piloto. ( Baystate Medical Center)







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

