Planeta insólito

Se enterró vivo por 61 días para hacerse famoso, pero terminó sin un centavo

En 1968, un obrero irlandés protagonizó una impactante hazaña en Londres que hoy regresa a la pantalla con un documental

Por O Globo / Brasil / GDA
Un irlandés se enterró vivo por 61 días en 1968 para hacerse famoso. La historia vuelve con un documental que se estrena este mes.
Un irlandés se enterró vivo por 61 días en 1968 para hacerse famoso. La historia vuelve con un documental que se estrena este mes. (Canva/Canva)







