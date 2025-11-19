Se enterró vivo por 61 días para hacerse famoso, pero terminó sin un centavo

Un irlandés se enterró vivo por 61 días en 1968 para hacerse famoso. La historia vuelve con un documental que se estrena este mes.

En 1968, el irlandés Mick Meaney se enterró vivo durante 61 días en Kilburn, Londres, con la intención de ganar fama y dinero. La historia, que atrajo atención internacional en su momento, ahora forma parte del documental Buried Alive!, que se estrenará el 26 de noviembre en el canal TG4, en Irlanda.

Meaney trabajaba como obrero y aseguró que superaría el récord del texano Bill White, conocido como “el cadáver ambulante”. Para lograrlo, utilizó un ataúd de 1,90 metros de largo por 0,75 metros de ancho, con espuma, un tubo de ventilación y una canaleta para suministrarle comida. Fue enterrado en un canteo de obras, mientras equipos de televisión y seguidores monitoreaban el experimento.

Vivir bajo tierra

Durante la estadía subterránea, usó un trampilla como sanitario y contó con una línea telefónica para comunicarse con el exterior. Cada llamada generaba un costo, incluso las que recibió de figuras públicas como el boxeador Henry Cooper. Para mantenerse activo, realizaba ejercicios, leía y conversaba con quienes lo asistían.

La atención de la prensa mundial, intensa en un inicio, disminuyó por eventos históricos como la Guerra de Vietnam y el asesinato de Martin Luther King Jr.. El 22 de abril de 1968, después de 61 días bajo tierra, Meaney salió entre aplausos, declarando que podría haber permanecido allí otros 100 días.

Sin recompensa

A pesar del impacto mediático, no obtuvo dinero ni reconocimiento oficial. Patrocinios potenciales, como uno con Gillette, desaparecieron. También surgieron versiones de que Michael Butty Sugrue, organizador del evento, habría manejado las ganancias sin compartirlas.

El récord tampoco fue reconocido. En ese mismo año, una exmonja llamada Emma Smith permaneció 101 días enterrada en Skegness, Inglaterra, y superó la marca de Meaney. Con la fama ya desvanecida, el irlandés regresó a su país sin dinero y sin récord.

Decidido a alejarse de los reflectores, trabajó en puestos administrativos en Cork y llevó una vida discreta hasta su muerte en 2003.

Regreso en pantalla

La historia de Mick Meaney ha sido reconstruida en el documental Beo Faoin bhFód. La producción se estrenará el 26 de noviembre por el canal TG4, en Irlanda.

Hasta el momento, no existen reportes que confirmen su emisión en plataformas de streaming o canales fuera del país.

