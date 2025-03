Mujer asegura estar enamorada de un autobús y haberse casado con este: ‘No es un vacío emocional’

La dama y el vagabundo, Romeo y Julieta, y ahora una mujer y un autobús se suman a la lista de famosos amores prohibidos. Aunque se dice que el amor no entiende de barreras, hay historias tan particulares que dejan a cualquiera entre el asombro, el rechazo y la extrañeza.

Así es la singular historia de Yeline Patiño, una mujer colombiana que asegura estar enamorada y haberse casado con el autobus AF60 de Transmilenio. Según relató al medio Tropicana, su amor por un bus comenzó a los 10 años, y este sentimiento le volvió el año pasado, ya con 33.

Yeline Patiño se confiesa enamorada de un autobús

“Es demasiado fuerte, es un sentimiento muy fuerte, hermoso, porque ese objeto, esa máquina, siempre va a estar ahí para recibir tu amor. Puedo expresarlo, puedo demostrarle todo esto que siento y se siente un amor correspondido. Es muy hermoso y no es un vacío emocional ni mucho menos”, expresó Patiño.

“Me gusta mucho su color, el dinamismo que tiene, el bioarticulado y el número 60 en su pantalla”, añadió.

La colombiana dice ser profesional de la salud y en sus redes sociales figura también como actriz, recién graduada de una academia de Caracol. Ella afirmó que tiene mecanofilia, que se define como una atracción sentimental o sexual hacia máquinas de cualquier tipo; y asegura que en los libros científicos esa condición no figura como un trastorno mental, sino como una orientación sexual.

“Cualquier persona puede necesitar en su momento a un psicólogo. Digamos, Dios no lo quiera, si yo tuviera una depresión o una ansiedad por otros temas, pero la mecanofilia no entraría dentro de esto”, aseveró con convencimiento.

Yeline Patiño volvió locas las redes sociales con su entrevista al medio 'Tropicana', en la que se confiesa mecanofílica. (Captura de Tik Tok/Captura de Tik Tok)

Además, afirma que ambos hasta se comunican y escuchan música juntos con audífonos, especialmente los vallenatos de los hermanos Medina, quienes suelen cantarle al amor prohibido.

“Entonces, me he identificado mucho con ellos y con muchos vallenatos. Ahora, ya no es un amor prohibido, y cuando escucho esas canciones con él, yo siento que se las estoy dedicando a él. Me lleno de ese amor, de esa sensación que te corta la respiración, te puede, te eriza; que te hace olvidar de todo. Hasta se me pasa el dolor de cabeza cuando estoy con él”, declaró.

Finalmente, reveló que cada 29 celebran meses de noviazgo y los días 2 de estar casados.

“Yo sé que el bus no tiene vida... pero de alguna manera Dios permite que eso pase para yo estar bien”, concluyó.