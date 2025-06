Muerte de Nelson Hoffmann: Figuras de Teletica revivieron emotivas anécdotas junto al presentador

La muerte de Nelson Hoffmann causó gran conmoción en el mundo del espectáculo costarricense. Desde el anuncio oficial de su fallecimiento, diversas figuras nacionales e internacionales no dudaron en compartir sus recuerdos más entrañables junto a él.

El equipo digital del programa De Boca en Boca recopiló algunos de los momentos más memorables que presentadores y miembros del staff vivieron junto a Hoffmann, dentro y fuera de cámaras.

Nelson Hoffmann falleció a los 74 años tras sufrir un infarto, según confirmó su hijo Mauricio Hoffmann. (Archivo)

“Yo recuerdo cuando en 2017 me invitó a cantar aquí por primera vez y me recibió con los brazos abiertos. Fue muy lindo”, relató María Fernanda León.

Por su parte, Montserrat del Castillo recordó con nostalgia la primera vez que cubrió Sábado Feliz: “Tenía un pánico… siempre supe que don Nelson era muy estricto. Mandé a corte donde no tenía que mandar, ¡y él hizo una cara…!”.

Como era de esperarse, Bismarck Méndez también compartió uno de sus recuerdos, con su característico sentido del humor:

“Con don Nelson Hoffmann tengo muchos recuerdos, pero siempre que me lo topaba le decía: ‘Don Nelson, ¿cuándo me va a invitar a Sábado Feliz?’ Y me respondía: ‘Claro, Biss, apenas falte Mauricio’“. Pero Mauricio no tenía permitido faltar, aclaró el presentador con una nostálgica sonrisa.

Además de los presentadores, varios miembros de la producción de Teletica recordaron su carisma, su cercanía y los chocolates que solía regalar. Para muchos, trabajar junto a él fue cumplir el sueño de colaborar con un ícono de su juventud.