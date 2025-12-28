Viva

Muerte de amigos ahogados en Esterillos deja muy dolidas a reconocidas orquestas costarricenses: ‘Eran salseros de corazón’

Los dos hombres eran fanáticos del baile y muy queridos por agrupaciones tropicales como La Solución y Son Mayor

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Ronald Cortes y Wilson Abrahams fallecieron tras ser arrastrados por una corriente en playa Esterillos, en Parrita.
Ronald Acuña y Wilson Abrahams, víctimas de una tragedia acuática en Esterillos, eran apasionados por el baile. (Facebook/Redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ahogados en EsterillosWilson AbrahamsRonald Acuña
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.