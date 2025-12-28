Muerte de amigos ahogados en Esterillos deja muy dolidas a reconocidas orquestas costarricenses: ‘Eran salseros de corazón’

Ronald Acuña y Wilson Abrahams, víctimas de una tragedia acuática en Esterillos, eran apasionados por el baile.

Tres reconocidas orquestas costarricenses lamentaron la muerte de los dos hombres que fallecieron ahogados en playa Esterillos, en Parrita, Puntarenas, la tarde de este sábado 27 de diciembre.

Las víctimas, identificadas como Wilson Abrahams y Ronald Acuña, eran apasionados por el baile y fieles seguidores de los conjuntos ticos. Por esta razón, las orquestas tropicales La Solución, Son Mayor y Son de Colombia externaron sus condolencias a través de sus páginas oficiales de Facebook.

La Solución, ensamble dirigido por Carlos Pitusa Gutiérrez, publicó una foto de los amigos y manifestó su consternación por el suceso con un sentido mensaje.

“Dios dé mucha fortaleza a sus familiares, nos sentimos consternados y tristes de este terrible suceso, pero siempre los llevaremos en cada nota que toquemos, porque eran salseros de corazón. Gracias por siempre bailar junto a nosotros y todas las orquestas del país, por acompañarnos en cada evento y regalarnos alegría en cada paso. Nuestro pésame y abrazo acompañen a sus familiares y amigos”, escribieron.

Por su parte, el grupo Son de Colombia se encontraba en una presentación en Nicoya cuando recibió la noticia. Desde Guanacaste, los músicos grabaron un video con su pésame, en el que agradecen el apoyo que siempre les brindaron.

“Nos unimos al dolor y les expresamos mucha fortaleza a las familias de nuestros queridos compañeros Wilson Abrahams y Ronald Acuña. Excelentes amigos, hermanos seguidores, tanto de nosotros como de las demás orquestas que tocan salsa en Costa Rica. Que Dios goce de ellos y los vamos a extrañar muchísimo”, fue parte del mensaje.

La Orquesta Son de Colombia se enteró de la trágica noticia durante una presentación en Nicoya. (Captura de video)

Aníbal Acuña, hermano de uno de los fallecidos, expresó su gratitud por las muestras de cariño que ha recibido de parte de la comunidad salsera.

“Él estaba con sus compañeros queridos y lo que él verdaderamente le gustaba compartir, bailar, sonreír, ser amado y querido por todos, en especial nosotros su familia Acuña Sanchez”, comentó en una de las publicaciones luctuosas.

Tres personas ahogadas en Esterillos

Además de Abrahams y Acuña, una mujer también murió en Esterillos. Las tres víctimas fueron arrastradas por la corriente. Una unidad básica de la Cruz Roja y una embarcación de Guardacostas atendieron el caso desde horas de la tarde del 27 de diciembre.

En principio se halló sin vida a la mujer y uno de los hombres, mientras que el otro se reportaba como desaparecido. A eso de las 10 p. m., según reportó la Benemérita, se encontró el cuerpo del tercer fallecido.