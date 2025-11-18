Viva

Mueren las gemelas Kessler, íconos del espectáculo en los años 60

En 2024, las gemelas declararon su intención de morir el mismo día y reposar junto a los restos de su madre y de su perro

Por Fátima Jiménez
Gemelas Kessler
Las gemelas Kessler decidieron fallecer como llegaron al mundo: juntas. Su fallecimiento se concretó el lunes. (Tomada de redes sociales )







Gemelas KesslerSuicidio asistido
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

