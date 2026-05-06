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Muere Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Más allá de CNN, el empresario construyó un amplio imperio televisivo que incluyó señales como TBS y TNT

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Por Fátima Jiménez y AFP
Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas, consolidó un imperio mediático que transformó para siempre la televisión global. (David Goldman)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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