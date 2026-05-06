Muere Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas, consolidó un imperio mediático que transformó para siempre la televisión global.

Ted Turner, el empresario que revolucionó los informativos televisivos con la creación de CNN en 1980, falleció a los 87 años, según informó la propia cadena este miércoles.

La Cable News Network (CNN) marcó un antes y un después en la industria al apostar por un formato inédito: la cobertura informativa las 24 horas del día.

Este enfoque transformó el consumo de noticias a nivel global y consolidó la relevancia internacional de la cadena, especialmente durante la Guerra del Golfo a inicios de la década de 1990.

El éxito de CNN impulsó la aparición de otros canales de noticias continuas, como Fox News —fundado por Rupert Murdoch, histórico rival de Turner— y MSNBC, que replicaron este modelo en un mercado cada vez más competitivo.

Más allá de CNN, Turner construyó un amplio grupo mediático con sede en Atlanta. A partir de Turner Broadcasting System, impulsó señales como TBS y TNT, enfocadas en entretenimiento y deportes, así como Turner Classic Movies y Cartoon Network, ampliando su influencia en la televisión por cable.

Trayectoria personal y reconocimientos

Robert Edward Turner III nació el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati, Ohio, en una familia vinculada al negocio publicitario. Tras la muerte de su padre, asumió la empresa familiar, lo que marcó el inicio de su carrera empresarial.

En 1991, la revista Time lo nombró “Hombre del Año” por el impacto global de CNN y su papel en la transformación de las noticias televisivas. Ese mismo año contrajo matrimonio con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa; la relación terminó una década después.

Turner se casó en tres ocasiones y, en 2018, reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa progresiva. En años recientes fue hospitalizado por episodios de neumonía, aunque no se detalló una causa específica de su muerte.

Ted Turner construyó un amplio grupo mediático con sede en Atlanta. (AFP)

Donald Trump reacciona a su muerte

Tras conocerse la noticia, el presidente estadounidense Donald Trump lo calificó como “uno de los grandes de la historia de la radiodifusión”.

“Ted Turner, uno de los más grandes de todos los tiempos, acaba de morir”, escribió en su plataforma Truth Social. “Siempre que lo necesité, estuvo ahí, dispuesto a luchar por una buena causa”.

Turner es considerado uno de los grandes innovadores de la televisión moderna. Su visión redefinió la manera de informar y estableció el modelo de noticias 24/7 que continúa vigente y fue replicado en todo el mundo.