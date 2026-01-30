Muere reina de belleza por un cáncer de colon que, según médicos, había desaparecido

La reina de belleza se coronó en varios certámenes durante su carrera.

La estadounidense Andrea Andrade, reina de belleza y actriz de comerciales, murió el 16 de enero, tras una larga lucha contra el cáncer de colon. Andrade, de raíces mexicanas, fue diagnosticada con esta enfermedad, en fase 3, en el 2017.

El esposo de la modelo de 35 años, Chris Wilson, dio a conocer la noticia a través de un sentido mensaje publicado esta semana.

“Mi amor eterno. Sé que esto no es un adiós. Te veré al otro lado, cariño. Mantén tus brazos celestiales a mi alrededor. Te amo, mi amor”, escribió Wilson.

La salud de Andrade, a quien los médicos le dieron entre 6 meses a 2 años de vida, empezó a deteriorarse en octubre del 2025, a pesar de haberse sometido a quimioterapia intensiva, radiación y cirugía.

Según el tabloide británico The Sun, los médicos informaron de que el cáncer había entrado en remisión (ya no era detectable), pero regresó y se propagó a su sistema reproductivo, alcanzando la etapa 4.

A lo largo de su trayectoria en los certámenes de belleza, Andrade ganó cinco títulos: Miss Costa Oeste, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Condado de Fresno, Miss Regional Oeste y Miss Simpatía de California.

Andrade fue noticia poco después de ser diagnosticada cuando en diciembre del 2017 participó por la corona de Miss California USA, mientras recibía quimioterapia.

“Sentí que necesitaba hacer esto ahora”, dijo en ese momento en una entrevista con Inside Edition. “Ha sido uno de los sueños de mi vida”, añadió.

A Andrade le sobreviven su esposo, sus padres, su hermano mayor Junior y sus hermanos menores Eric y José.