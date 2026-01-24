Muere reina de belleza de 21 años en trágico accidente de tránsito: ‘Era un alma hermosa’

La joven reina de belleza, fallecida en un accidente de tránsito, tenía apenas 21 años.

Una joven reina de belleza de apenas 21 años murió en un trágico accidente de tránsito. En Inglaterra, país de donde era originaria la modelo, numerosos diarios y publicaciones en redes sociales han informado sobre la gran conmoción generada por el suceso.

Se trata de Eleisha Skinner, quien había sido coronada Miss Faversham en 2022 y falleció este 8 de enero. No obstante, fue hasta ahora que trascendió la muerte de la joven, la cual confirmó el Faversham Carnival Club, entidad responsable del tradicional evento local.

En un comunicado divulgado esta semana, el club comunicó, con “profundo pesar y tristeza”, la muerte de la joven, sin revelar más información sobre las circunstancias del accidente.

En la nota, la organización destacó que Eleisha fue “una embajadora fantástica para Faversham” y la describió como “una chica verdaderamente encantadora”, recordando con cariño el periodo en que representó a la ciudad.

Homenajes y movilización solidaria

La confirmación de la muerte provocó una ola de homenajes en las redes sociales. Amigos y conocidos resaltaron su amabilidad, su sonrisa fácil y el estrecho vínculo con su familia.

Caroline Kyaba escribió que Eleisha era “un alma hermosa, con una sonrisa contagiosa”, mientras que Chanelle Lawrence afirmó que era “el alma del carnaval”. Alun Sambrook, quien la conoció durante su año de reinado, dijo que fue “un placer” convivir con la joven.

La familia de la reina de belleza Eleisha Skinner abrió una campaña de recolección de fondos para apoyar a equipos especiales de ambulancia aérea en Inglaterra. (Tomada de redes sociales)

En paralelo, familiares y amigos crearon una campaña en GoFundMe a nombre de Eleisha para apoyar al servicio de ambulancia aérea Thames Valley Air Ambulance, que opera en las regiones de Berkshire, Buckinghamshire y Oxfordshire.

En un mensaje publicado en la página de la recaudación, la familia afirmó que la actuación del equipo de emergencia fue “fantástica” y permitió que pudieran estar con Eleisha en sus últimos días. Hasta ahora, la campaña ha recaudado £2.315 de una meta de £4.000, con 83 donaciones registradas.

Una celebración de la vida de Eleisha Skinner está programada para el viernes 6 de febrero, en la Iglesia de Santa María de la Caridad, en Faversham. Posteriormente, habrá una ceremonia de despedida en Judd’s Folly, que reunirá a familiares, amigos y miembros de la comunidad a la que ella representó.