Muere reconocido actor de doblaje de ‘Spider-Man’ a los 38 años

Alexis Ortega fue la voz de Spider-Man en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

El actor de doblaje mexicano Alexis Ortega falleció a los 38 años, según confirmó la plataforma Anime Latin Dubbing Awards (ALDA) mediante un mensaje publicado en redes sociales. La entidad expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas del gremio artístico.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, indicó el comunicado oficial.

Ortega inició su carrera artística en 2013 y debutó formalmente en el doblaje en 2014 con series como CSI: En la escena del crimen y Revenge.

Su trabajo más reconocido fue la voz de Peter Parker en Spider-Man, interpretado por Tom Holland, en el Universo Cinematográfico de Marvel. Participó en Capitán América: Civil War (2016), Spider-Man: De regreso a casa (2017) y Avengers: Infinity War (2018). La frase “No me quiero ir, señor Stark” se viralizó y marcó a los seguidores del superhéroe.

En el doblaje también interpretó a Tadashi Hamada en Grandes héroes, a Ryan Inside Laney en Cars 3 y realizó voces adicionales en Buscando a Dory y Rogue One: Una historia de Star Wars.

Más allá del doblaje, Ortega desarrolló una sólida carrera actoral. Participó en Luis Miguel: La serie, donde interpretó a Jorge el Burro Van Rankin. También actuó en La casa de las flores, El candidato y Las viudas de los jueves.