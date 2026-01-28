Viva

Muere reconocido actor de doblaje de ‘Spider-Man’ a los 38 años

La frase ‘No me quiero ir, señor Stark’ es una de las más recordadas en el trabajo de Alexis Ortega como la voz de Peter Parker

Por Fiorella Montoya
Fue la voz de Spider-Man en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel.
Alexis Ortega fue la voz de Spider-Man en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel. (Instagram/Instagram)







