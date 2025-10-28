Muere legendaria actriz de una de las series cómicas más recordadas: ‘Era absolutamente perfecta’

La legendaria actriz (izquierda) es recordada por su célebre participación en la serie 'Fawlty Towers'.

El mundo del entretenimiento se enluta con el fallecimiento de una legendaria actriz, quien marcó generaciones con su participación en una de las series de comedia más recordadas.

Se trata de la actriz Prunella Scales, conocida por su papel como la sufrida Sybil en la comedia británica clásica Fawlty Towers, quien falleció a los 93 años este lunes 27 de octubre.

Así lo informó la familia de la intérprete. Según indicaron sus hijos Samuel y Joseph, ella murió “pacíficamente en su casa de Londres”.

“Estuvo viendo Fawlty Towers el día antes de morir”, señalaron en un comunicado publicado en X, donde añadieron que sus últimos días fueron “tranquilos, felices y rodeados de amor”.

Scales fue diagnosticada con demencia vascular en 2013, pero continuó trabajando durante varios años, incluso junto a su esposo, el actor de cine y teatro Timothy West.

La pareja estuvo casada durante 61 años. West, quien falleció en noviembre de 2024 a los 90 años, se convirtió en su cuidador. Ambos lograron grabar varias temporadas del programa de Channel 4 Great Canal Journeys.

Sin embargo, fue su papel en la serie ganadora del Bafta Fawlty Towers, como Sybil —la sarcástica contraparte del engreído y torpe hotelero Basil Fawlty, interpretado por John Cleese— el que le aseguró un lugar permanente en el corazón del público británico.

Prunella Scales fue esposa del también actor Timothy West, quien falleció en noviembre de 2024. (Facebook)

El programa original, escrito por Cleese —estrella de Monty Python— y su entonces esposa Connie Booth, tuvo solo dos temporadas, emitidas en 1975 y 1979, con un total de 12 episodios.

Ambientada en un hotel del balneario costero de Torquay, la serie se volvió tan querida que muchos británicos aún repiten líneas completas al azar, provocando carcajadas inmediatas.

Cleese rindió homenaje a Scales en un comunicado, afirmando que le tenía “mucho, mucho cariño”.

“Era una actriz cómica realmente maravillosa… Escena tras escena, era absolutamente perfecta”, añadió.

Desde Downing Street también llegaron elogios: un portavoz del primer ministro dijo que Scales fue “parte de la era dorada de la comedia británica, alguien cuyo talento llegó a los hogares de la gente durante muchos años”.

En 2019, Fawlty Towers fue elegida por un panel de expertos de televisión de la revista Radio Times como la mejor comedia británica de todos los tiempos.

En 2009, los protagonistas de 'Fawlty Towers' se reunieron nuevamente para promocionar un documental de la serie. (LEON NEAL/AFP)

Sin embargo, al año siguiente, la BBC retiró temporalmente un episodio en el que Basil Fawlty imitaba a Adolf Hitler marchando al estilo nazi, por temor a que resultara ofensivo.

Durante casi siete décadas de carrera, Scales acumuló numerosos créditos en cine, teatro y televisión. Interpretó a la reina Isabel II en la película británica A Question of Attribution y protagonizó un monólogo titulado An Evening With Queen Victoria.

Le sobreviven dos hijos, una hijastra, siete nietos y cuatro bisnietos.