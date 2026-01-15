Muere la princesa Irene de Grecia, tía del rey de España Felipe VI

La exreina Sofía de España (izq. al frente) y la princesa Irene de Grecia (der. al frente), acompañadas por la infanta Elena de España (izq. al fondo) y la infanta Cristina de España, asisten al funeral del exrey de Grecia Constantino II en la Catedral Metropolitana de Atenas en 2023.

La princesa Irene de Grecia, tía materna del rey de España Felipe VI, falleció este jueves a los 83 años en Madrid. La Casa Real confirmó la noticia mediante un comunicado oficial.

“Sus majestades los reyes y su majestad la reina doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid”, informó la institución en un mensaje breve.

La Casa Real indicó que más adelante comunicará los detalles del velatorio en España. También señaló que el féretro será trasladado a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi, ubicado cerca de Atenas.

Irene de Grecia nació el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Era la hermana menor de la reina emérita Sofía y cuñada del rey Juan Carlos, quien reinó en España desde 1975 hasta su abdicación en 2014 en favor de su hijo, Felipe VI.

También era hermana del exrey de Grecia Constantino II, quien falleció en 2023. A lo largo de su vida, Irene de Grecia destacó como pianista y mantuvo una presencia discreta dentro de las casas reales europeas.

La princesa nunca se casó ni tuvo hijos. Vivía desde hace décadas en el Palacio de la Zarzuela, residencia de la familia real española. En 2018 obtuvo la nacionalidad española.

Durante los últimos años, su estado de salud se deterioró de forma progresiva, presentando un deterioro cognitivo que se acentuó con el paso del tiempo. Esta semana, ante el avance de su condición, la reina emérita Sofía aplazó toda su agenda oficial para permanecer a su lado.

Aunque no formó una familia propia, Irene de Grecia mantuvo una relación muy cercana con sus hermanos y con sus sobrinos españoles. Dentro del entorno familiar, la conocían como tía Pecu, un apodo que reflejaba su carácter singular y su fuerte vínculo afectivo con ellos.