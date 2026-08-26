Muere histórico músico latino y ganador de un Grammy

El músico y compositor uruguayo Rubén Rada se presenta durante el festival de música Medio y Medio en el Circo Voador de Río de Janeiro, Brasil, el 5 de setiembre de 2025.

El candombe, el rock y el jazz perdieron este miércoles 26 de agosto a una de sus figuras más emblemáticas. Rubén Rada, el músico y compositor uruguayo que convirtió la fusión de géneros en una de las señas de identidad de su carrera, murió a los 83 años.

La familia del artista confirmó su fallecimiento y explicó que enfrentó durante un mes una neumonía que derivó en complicaciones.

Conocido como el Negro Rada, el artista trascendió los escenarios para convertirse en un referente de la cultura del Río de la Plata y de la comunidad afro de Uruguay.

A lo largo de su carrera publicó más de 40 discos y en 2011 recibió el Premio Grammy a la excelencia musical, en reconocimiento a su trayectoria.

“Se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, señala el anuncio firmado por la “Familia Rada” y difundido en redes sociales.

El versátil percusionista, compositor y actor inició como músico profesional con el grupo El Kinto.

Luego redefinió la música local como integrante de Tótem, la banda emblemática en la historia de la música uruguaya que fusionaba elementos del rock and roll, música latina y candombe.

En 2025 lanzó su último álbum de estudio, Garmurgatrónica.

Loco de amor, grabada junto al grupo español Ketama en 1998, y Muriendo de plena, en 2000, fueron sus grandes éxitos en el mercado de la música latina.

De origen humilde, se preciaba de su larga trayectoria que empezó en bares y barcos “por todo el mundo”, según contó en una entrevista con la AFP en 2011.

También he “cantado mal en inglés, mal en portugués, con muchos músicos, creado fusiones... he hecho de todo”.