Viva

Muere histórico músico latino y ganador de un Grammy

El artista falleció luego de una fuerte neumonía

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y AFP

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El músico y compositor uruguayo Rubén Rada se presenta durante el festival de música Medio y Medio en el Circo Voador de Río de Janeiro, Brasil, el 5 de setiembre de 2025.
El músico y compositor uruguayo Rubén Rada se presenta durante el festival de música Medio y Medio en el Circo Voador de Río de Janeiro, Brasil, el 5 de setiembre de 2025. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rubén Rada
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.