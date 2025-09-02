Viva

Muere Graham Greene, actor de ‘Dances with Wolves’, a los 73 años

Participó en series como ‘Riverdale’, ‘American Gods’ y ‘Tulsa King’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y Listín Diario / República Dominicana / GDA

Graham Greene, actor canadiense reconocido por su papel en Dances with Wolves, murió el domingo 31 de agosto en Toronto a los 73 años. Su fallecimiento ocurrió tras una larga enfermedad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Graham GreeneDances with Wolves
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

Listín Diario

Listín Diario / República Dominicana / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un ex, clusivo consorcio de los periódicos independientes más influyentes de Latinoamérica. Fundado el 1 de agosto de 1889, marcó un hito en la libertad de expresión en República Dominicana, enfrentando adversidades con dignidad y contribuyendo al desarrollo del país.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.