Muere Graham Greene, actor de ‘Dances with Wolves’, a los 73 años

Graham Greene, actor canadiense reconocido por su papel en Dances with Wolves , murió el domingo 31 de agosto en Toronto a los 73 años. Su fallecimiento ocurrió tras una larga enfermedad.

El intérprete, nominado al Premio Óscar, permanecía hospitalizado en la ciudad canadiense. La noticia la confirmó su representante a Deadline.

“Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y lo extrañaremos eternamente”, expresó el agente. “Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo”, agregó, en alusión a la exrepresentante del actor, fallecida en 2013.

A Greene le sobreviven su esposa, Hilary Blackmore; su hija, Lilly Lazare-Greene; y su nieto, Tarlo.

El papel más recordado de Graham Greene fue Kicking Bird en 'Dances with Wolves'. (BRYAN R. SMITH/AFP)

El actor nació el 22 de junio de 1952 en Ontario, Canadá. Desempeñó distintos oficios antes de dedicarse a la actuación. Inició en el teatro y, durante la década de 1970, ya participaba en producciones profesionales canadienses e inglesas.

Su debut en televisión ocurrió en 1979 con un episodio de la serie dramática canadiense The Great Detective. Cuatro años más tarde, filmó su primera película, Running Brave (1983).

El éxito internacional llegó cuando Kevin Costner lo eligió para interpretar a Kicking Bird (Ziŋtká Nagwáka) en Dances with Wolves. La cinta obtuvo 12 nominaciones al Óscar, incluida la de Greene como Mejor Actor de Reparto.

Además de su trabajo en cine, actuó en series de televisión como Murder, She Wrote, L.A. Law, American Gods, Riverdale, 1883 y, recientemente, Tulsa King, de Sylvester Stallone.