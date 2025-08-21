Muere Frank Caprio, el juez más amable de Estados Unidos, tras luchar contra el cáncer

Frank Caprio, conocido internacionalmente como “el juez más amable de Estados Unidos”, falleció a los 88 años tras luchar contra un cáncer de páncreas.

Si usted suele consumir redes sociales —especialmente videos cortos en plataformas como TikTok, Reels o YouTube Shorts— probablemente en algún momento se haya encontrado con uno de sus juicios virales.

Frank Caprio, el juez más amable de Estados Unidos, era viral por su compasión en los tribunales. (StephanieRPereira, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Caprio se hizo famoso por “perdonar” a personas que infringieron la ley en Estados Unidos, particularmente cuando atravesaban condiciones vulnerables o lograban conmoverlo con sus explicaciones.

Eso sí, la mayoría de las faltas eran menores, como conducir ligeramente por encima del límite de velocidad o estacionarse en lugares prohibidos.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en Instagram, donde lo recordaron como un hombre “amado por su compasión, humildad e inquebrantable fe en la bondad de las personas”.

Un estilo único en los tribunales

Caprio alcanzó notoriedad por su forma singular de ejercer la justicia, marcada por la cercanía y la empatía hacia los acusados.

“Siempre me coloco en los zapatos de la persona que tengo delante”, solía afirmar en entrevistas. Ese enfoque lo convirtió en un referente dentro y fuera del sistema judicial estadounidense.

Su manera de impartir justicia le abrió paso a audiencias internacionales, que lo reconocieron como un juez capaz de equilibrar la aplicación de la ley con la comprensión de las circunstancias humanas.

En 2023, Caprio se retiró de su cargo. Dos años más tarde,, reveló públicamente que padecía cáncer de páncreas.

“He vivido una vida llena de bendiciones. No voy a permitir que esto defina mis últimos años”, expresó en una de sus últimas entrevistas, en las que pidió oraciones y agradeció el apoyo recibido.

Además, plasmó su filosofía en el libro Compasión en la corte: historias que cambiaron la vida del juez más amable de Estados Unidos, donde resumió su manera de ver la vida con un mensaje claro: “Sé amable con los demás, sé lento para juzgar y muestra siempre misericordia”.

La noticia de su fallecimiento generó una ola de conmoción en Internet, donde abundan los homenajes y videos que destacan la sencillez y la compasión que siempre lo caracterizaron.

