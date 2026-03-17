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Muere actriz de ‘Grey’s Anatomy’ y presentadora de TV a los 74 años tras inesperado hecho

Actriz de ‘Grey’s Anatomy’ y presentadora de ‘Showtime at the Apollo’ murió a los 74 años en Los Ángeles

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Por O Globo / Brasil / GDA
Actriz y presentadora murió a los 74 años en Los Ángeles. Destacó en TV, cine y teatro con una carrera iniciada en la danza.
Actriz y presentadora murió a los 74 años en Los Ángeles. Destacó en TV, cine y teatro con una carrera iniciada en la danza. (JARROD WILLIAMS/Getty Images via AFP)







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