Muere actriz de ‘Grey’s Anatomy’ y presentadora de TV a los 74 años tras inesperado hecho

Actriz y presentadora murió a los 74 años en Los Ángeles. Destacó en TV, cine y teatro con una carrera iniciada en la danza.

La presentadora, actriz y productora Kiki Shepard murió este lunes 16 a los 74 años en Los Ángeles. La información la divulgó el sitio TMZ. La artista tuvo una amplia carrera en televisión y teatro. También destacó como coreógrafa y bailarina.

Según datos aportados por su asesora LaShirl Smith, Shepard sufrió un ataque cardíaco fulminante. La representante indicó que el fallecimiento resultó inesperado.

Shepard alcanzó reconocimiento como una de las figuras del programa Showtime at the Apollo. Allí compartió escenario con Steve Harvey entre 1987 y 2002. Durante 15 años participó en la presentación de nuevos talentos en el histórico teatro del barrio de Harlem.

En televisión, la artista formó parte de series como Grey’s Anatomy y Todo el mundo odia a Chris. También actuó en producciones como A Different World, Baywatch, Baywatch Nights, NYPD Blue y Mind Your Business.

En cine, Shepard participó en la película Blackjack Christmas. Su trayectoria incluyó además montajes teatrales. Entre ellos figuran Bubbling Brown Sugar, Reggae, Your Arms Too Short to Box With God y Porgy and Bess.

La carrera de Shepard inició en la década de 1970 como bailarina profesional. Integró la D.C. Repertory Dance Company. Con el tiempo amplió su trabajo hacia la producción y la coreografía.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.