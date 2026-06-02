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Muere actor de ‘Twin Peaks’ a los 44 años en circunstancias que dejan interrogantes: esto se sabe

El intérprete labró una consolidada carrera en varias producciones, pero era especialmente recordado por su paso por el programa de David Lynch

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Por El Universal / México / GDA y Juan Pablo Sanabria

La muerte de un actor, recordado por su paso por la serie Twin Peaks, enluta a miles de fanáticos del famoso programa de David Lynch y causa consternación por las interrogantes que quedan en el aire tras el fallecimiento.








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El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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