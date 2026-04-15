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Motociclista intenta ayudar a un perezoso a cruzar la calle en Costa Rica y termina siendo atacado

El hombre tuvo que recibir atención médica

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Por Fátima Jiménez
Las autoridades recuerdan que el cumplimiento de las normas de seguridad es obligatorio.
Un perezoso se sintió amenazado por un hombre que lo intentó ayudar a cruzar la calle. (Tomada de redes)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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