Motociclista intenta ayudar a un perezoso a cruzar la calle en Costa Rica y termina siendo atacado

Un perezoso se sintió amenazado por un hombre que lo intentó ayudar a cruzar la calle.

Un motociclista que intentó ayudar a un perezoso a cruzar una carretera en Costa Rica terminó siendo atacado por el animal, según un video difundido en la página Waze Costa Rica.

En las imágenes se observa que el hombre se detiene, toma al perezoso por el pelaje y lo traslada hasta la orilla de la vía. Sin embargo, el animal reacciona de forma inesperada: al sentirse amenazado se volvió hacia él y lo atacó con arañazos, se le guindó del brazo y se mantuvo sujeto durante varios segundos.

“Ay mae, ay mae”, se escucha decir al motociclista, visiblemente asustado, mientras un colegial se acerca para intentar ayudarlo. Aunque el hombre logra zafarse en un primer intento, el perezoso volvió a agarrarse de su brazo.

Finalmente, tras forcejear durante algunos segundos más, el motociclista consiguió liberarse del animal, que se mostraba alterado.

La misma página compartió fotografías de las heridas que sufrió el hombre, en las que se aprecian lesiones sangrantes y profundas en el brazo, por lo que requirió atención médica.

El video generó un intenso debate en la sección de comentarios, donde las opiniones se dividieron. Algunos usuarios defendieron la intención del motociclista y señalaron que hizo lo correcto al intentar ayudar al perezoso a cruzar la carretera. Otros, en cambio, cuestionaron su intervención y aseguraron que, si hubiera esperado unos minutos, el animal habría terminado de cruzar por sí solo.

“Eso es para que lo piensen antes de agarrar uno, mejor darles tiempo a que pasen solos”, comentó una usuaria, en una de las opiniones más apoyadas.

También hubo quienes atribuyeron la reacción del perezoso a la forma en que el hombre lo manipuló: al tomarlo del pelaje, probablemente lo asustó y le generó dolor. De acuerdo con algunos internautas, en caso de ser estrictamente necesario mover a un animal de la vía, lo recomendable es alzarlo “como si fuera un bebé”, sosteniéndolo por debajo y brindándole apoyo en el cuerpo, para reducir el estrés y el riesgo de que ataque en defensa propia.