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‘Mortal Kombat II’ llega a los cines con más combates, varias promesas y el esperado debut de Johnny Cage

Este jueves 7 de mayo, la secuela del filme, basado en el exitoso e histórico videojuego, llega a las salas de cine de Costa Rica

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Por Jessica Rojas Ch.
Mortal Kombat II
El personaje de Baraka es uno de los que definen la trama de 'Mortal Kombat II', que se estrena este jueves 7 de mayo en los cines de Costa Rica. (Cortesía Rola)







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Mortal Kombat II
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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