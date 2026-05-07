‘Mortal Kombat II’ llega a los cines con más combates, varias promesas y el esperado debut de Johnny Cage

El personaje de Baraka es uno de los que definen la trama de 'Mortal Kombat II', que se estrena este jueves 7 de mayo en los cines de Costa Rica.

“Sabíamos que debíamos cumplir las dos promesas que se hicieron al final de la última película: el torneo está por llegar y Johnny Cage será uno de los nuevos personajes que se unirán a nuestro elenco”. Con esa premisa, el guionista Jeremy Slater definió el espíritu de Mortal Kombat II, la nueva entrega de la franquicia inspirada en el icónico videojuego.

En 2021 se publicó la primera entrega de la historia. Esta película dividió al fandom del exitoso y ya histórico videojuego: hubo quienes alabaron los vestuarios y los sangrientos enfrentamientos, pero otros criticaron duramente la trama, que consideraron floja. Así que la secuela, que se estrena en Costa Rica este jueves 7 de mayo, tiene altos estándares que cumplir, y eso lo sabe a la perfección el director Simon McQuoid, quien también estuvo a cargo de la primera película.

El cineasta reconoce que esta secuela nace directamente del aprendizaje de la anterior: “Ha sido un proceso creativo realmente interesante con las cosas que hicimos bien y las que tal vez no hicimos tan bien. Estuvimos decididos a aplicar todo ese aprendizaje”, afirmó en las notas de prensa del filme.

Más Mortal, más Kombat

Hoy, cinco años después de aquella vez que vimos en carne y hueso a los personajes de las consolas y los arcades, estos luchadores vuelven con una historia centrada finalmente en el esperado torneo, donde los campeones favoritos de los fans —ahora acompañados por el carismático Johnny Cage— se enfrentan en combates sangrientos para detener a Shao Khan, una amenaza directa para el Earthrealm.

Con el desarrollo del torneo se cumple una promesa; la otra es la ya mencionada incorporación de Cage, interpretado por Karl Urban, quien se suma a un elenco extenso que llenará la pantalla con personajes icónicos y queridos.

Por ejemplo, Adeline Rudolph será Kitana; Jessica McNamee encarnará a Sonya Blade; Josh Lawson a Kano y Ludi Lin a Liu Kang.

También veremos a Mehcad Brooks en los zapatos de Jax, Tati Gabrielle encarnará a Jade, Lewis Tan a Cole Young y Damon Herriman a Quan Chi. También regresan rostros clave como Chin Han, dando vida a Shang Tsung/Sorcerer, Tadanobu Asano como Lord Raiden, Joe Taslim como Bi-Han y Hiroyuki Sanada como Hanzo Hasashi/Scorpion.

Con el ejercicio de la autocrítica como bandera, el equipo de producción y el elenco tienen una ambición clara: expandir el universo narrativo y superar las expectativas; ese era su mantra.

“Mis propios hijos me dijeron: ‘No la arruines’. Sentí presión desde el inicio. Me enfoqué en entrenar duro y sumergirme en el mundo de Mortal Kombat”, expresó Urban.

Karl Urban se integra a 'Mortal Kombat II' en el papel del querido Johnny Cage. (Cortesía Rola)

En esta ocasión, la historia sitúa nuevamente a Earthrealm al borde de la destrucción, lo que obliga a sus guerreros a enfrentarse a fuerzas del Outworld en una batalla decisiva. En ese contexto, el arco de Johnny Cage cobra especial relevancia: un personaje que inicia su viaje descubriendo que su destino va mucho más allá de la fama y el espectáculo.

Las peleas, obviamente, son grandes protagonistas en la historia; con la presentación del torneo, los intérpretes tuvieron que entregarse físicamente a los entrenamientos para cumplir no solo en el sentido estético de la actuación, sino también en la ejecución de los golpes.

“Fue el reto más grande de mi carrera. Entrar a un mundo con artistas marciales tan talentosos fue intimidante. Llegué a Brisbane (Australia, donde se filmó) y fui directo a ensayar escenas de acción. No hubo descanso”, confesó Urban en una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el resto del elenco de la película.

Con él concordaron Adeline Rudolph y Mehcad Brooks. “Lo más difícil de interpretar a Kitana fueron las escenas de acción. No vengo de artes marciales, así que aprender la coreografía y estilos como kung-fu o wushu fue difícil. Además, había que añadir emoción a las peleas”, explicó Rudolph.

En 'Mortal Kombat II' la producción buscó recrear los escenarios de las peleas del videojuego. (Cortesía Rola)

Por su parte, Brooks, quien interpretó a Jax, manifestó: “Entrar en el personaje y el entrenamiento físico van de la mano. Entender el estilo de pelea es parte del personaje”.

Un detalle muy importante para la producción era complacer en todos los sentidos a los seguidores de Mortal Kombat, así que en la pantalla buscaron recrear los escenarios del videojuego (los niveles) con lógica emocional: cada pelea tiene un motivo narrativo para ocurrir en ese lugar.

“Consultamos constantemente con los creadores del juego para asegurarnos de respetar la mitología, los movimientos y los escenarios”, agregó el guionista Jeremy Slater.

James Wan (El conjuro, Saw, Aquaman) es uno de los productores de la cinta y aportó desde su perspectiva sobre la historia y su importancia: “El mundo y los personajes son muy ricos. Aunque no viene de cómics, tiene una cualidad mitológica. Además, la franquicia se ha mantenido en múltiples formatos como series animadas e historietas”, dijo en una conferencia de prensa.

Basada en el videojuego creado por Ed Boon y John Tobias, Mortal Kombat II busca consolidarse como una adaptación más fiel al material original, con mayor énfasis en el torneo, combates más estructurados y una narrativa que responde directamente a las expectativas de los fans.