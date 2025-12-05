‘Mortal Kombat’ está de luto: Muere uno de sus más queridos actores

El actor Cary-Hiroyuki Tagawa alcanzó popularidad masiva al interpretar al villano Shang Tsung en la adaptación cinematográfica del videojuego 'Mortal Kombat'.

El actor Cary-Hiroyuki Tagawa, recordado por encarnar al hechicero Shang Tsung en la franquicia Mortal Kombat (1995), falleció en California, Estados Unidos, el jueves 4 de diciembre.

Además de la saga cinematográfica basada en el videojuego, Tagawa tuvo papeles en películas galardonadas en los Premios Óscar, como The Last Emperor (1987) y Pearl Harbor (2001).

El actor murió a los 75 años en Santa Bárbara, California, debido a complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular.

Según detalló su representante, Margie Weiner, el actor pasó sus últimas horas acompañado por su familia, de acuerdo a AP.

Weiner sostuvo que el artista fue “un alma rara, generosa y profundamente comprometida con su oficio”.

Aunque participó en decenas de producciones, Tagawa alcanzó una popularidad masiva cuando interpretó al villano Shang Tsung en la adaptación cinematográfica del juego Mortal Kombat, de 1995. Ese filme, dirigido por Paul W. S. Anderson, se transformó en un suceso mundial al recaudar más de $100 millones con un presupuesto de apenas $20 millones.

Tras esa primera aparición, Tagawa volvió al rol en Mortal Kombat: Annihilation (1997), participó en la serie Mortal Kombat: Legacy (2013) y prestó su voz y su rostro digital para Mortal Kombat 11 (2019) y Mortal Kombat: Onslaught (2023).

El intérprete también incursionó en otra franquicia basada en videojuegos, al encarnar a Heihachi Mishima en Tekken, además de colaborar en títulos como Batman: Rise of Sin Tzu, World of Warcraft: Legion y Soldier Boyz.

'Mortal Kombat' se estrenó en 1995 y es recordada como una de las mejores adaptaciones cinematográficas de videojuegos. (Wiki/Wiki)

La vida de Tagawa antes de la fama

Aunque nació en Tokio, Tagawa creció mayormente en el sur de Estados Unidos. Su padre, oriundo de Hawái, fue destinado a distintas bases del ejército en el territorio continental. Ese recorrido lo llevó a vivir también en Honolulu y en la isla de Kauai.

Su madre, Ayako, había sido actriz de teatro en Japón y conoció a su padre durante una asignación militar. Según recordó el propio Tagawa, ella le pidió que no siguiera ese camino artístico debido a la falta de roles dignos para los actores asiáticos en Hollywood.

Recién, a los 36 años, inició su camino profesional en el mundo del espectáculo, después de haber trabajado como agricultor de apio, chofer de limusina, repartidor de pizza y reportero gráfico. En entrevistas citadas por AP, relató que esos oficios le sirvieron para construir disciplina, un atributo que luego trasladó a sus métodos de entrenamiento y a la preparación de los personajes.