Montserrat del Castillo vivió percance en canopy en Sarapiquí: ‘Solo a mí me pasan estas cosas’

Montserrat del Castillo viajó a Sarapiquí con su mejor amiga, Arlene. Durante el canopy, la presentadora quedó atascada en medio del río.

La presentadora de De boca en boca, Montserrat del Castillo, compartió en redes sociales una anécdota que vivió en Sarapiquí junto a su mejor amiga, Arlene.

Durante una actividad de canopy en medio de un río, la conductora quedó atascada en una de las cuerdas.

LEA MÁS: ¿Bismarck Méndez le regaló un carro nuevo a Montserrat del Castillo? ‘Yo sé que usted no la ha pasado muy bien últimamente’

“Solo a mí me pasan estas cosas”, escribió con humor en el video que publicó en sus historias. En las imágenes también contó que sufrió un golpe en el brazo, que le dejó una marca, mientras intentaba sostenerse para recibir la ayuda de su amiga.

El incidente no pasó a más. Tras la experiencia en el canopy, ambas continuaron su día con un almuerzo en la zona y luego un paseo en bote, donde disfrutaron de la tranquilidad del río y del entorno natural.