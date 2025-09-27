Viva

Montserrat del Castillo vivió percance en canopy en Sarapiquí: ‘Solo a mí me pasan estas cosas’

La presentadora está de vacaciones este fin de semana y se golpeó el brazo en una de las actividades

Por Fiorella Montoya
Montserrat del Castillo viajó a Sarapiquí con su mejor amiga, Arlene. Durante el canopy, la presentadora quedó atascada en medio del río.
Montserrat del Castillo viajó a Sarapiquí con su mejor amiga, Arlene. Durante el canopy, la presentadora quedó atascada en medio del río. (Instagram/Instagram)







