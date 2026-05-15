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Montserrat del Castillo revela que una figura de la farándula la humilló y confiesa por qué no tomó represalias

‘Me sentí muy humillada, porque no era justo para mí’, dijo la presentadora de Teletica en su pódcast

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Por Juan Pablo Sanabria
MATERIAL EXCLUSIVO DE VIVA HASTA SU PUBLICACIÓN. 17/04/2026, San José, Canal 7, entrevista con Monserrat del Castillo, Mauricio Hoffman, Rodolfo Rodríguez y Minerva Rojas, periodistas y presentadores del programa De Boca en Boca.
Montserrat del Castillo es presentadora del programa de Teletica'De boca en boca'. (Jose Cordero)







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Montserrat del CastilloEntre dudas y fe pódcast
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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