Montserrat del Castillo revela que una figura de la farándula la humilló y confiesa por qué no tomó represalias

Montserrat del Castillo es presentadora del programa de Teletica'De boca en boca'.

Montserrat del Castillo revivió un doloroso momento que sufrió luego de que, según afirmó, una figura de la farándula de Costa Rica la humillara y le propiciara un linchamiento público en el pasado.

El relato de la presentadora de Teletica se dio durante el tercer episodio de su pódcast Entre dudas y fe, titulado Bendito Judas, en el que reflexionó sobre los aprendizajes que le dejaron lo que considera como traiciones.

Castillo recordó que al inicio de su carrera televisiva se sometió, por desconocimiento, a un procedimiento de inyecciones de polímeros en su rostro, las cuales estuvieron mal aplicadas por una persona que ni siquiera era profesional en esa área.

Montserrat del Castillo habla de sus operaciones estéticas

Esto le dejó secuelas en su cara y, además, la hizo vivir un calvario de burlas en redes sociales.

En esa etapa, cuando todavía no tenía claridad ni de cómo lidiar con la abrumadora avalancha de malos comentarios contra su físico, una figura de la farándula que no indentificó habría sido especialmente dura con ella.

“Me golpeó mucho... es alguien que mueve públicamente muchas cosas. Yo me sentí muy humillada, porque no era justo para mí”, dijo.

Posteriormente, le tocó encontrarse de frente con esa persona. Aunque no dio más detalles, explicó que en ese momento se derrumbó y que, de camino a una grabación, iba destrozada emocionalmente.

No obstante, asegura que en esa ocasión Dios le habló y que gracias a una introspección espiritual pudo resignificar los ataques que recibió. Tras esa revelación, asevera, se le quitaron los deseos de tomar acciones contra dicha figura.

“Mis fuerzas, en ese momento, no me dejaron tomar represalias. No puedo dar detalles, pero el punto es que no pasó y eso me enseñó”, comentó.

“Esa persona, que para mí era Judas, me estaba enseñando. Y era necesaria para cumplir el propósito de Dios con respecto a mis malas decisiones y a mi propósito y proceso, para hoy ser diferente”, agregó.