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Montserrat del Castillo no esconde sus nervios por esta decisión que le comunicó Teletica hace poco

La presentadora confesó que está nerviosa tras un cambio que asumirá en el canal

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Por Juan Pablo Sanabria
MATERIAL EXCLUSIVO DE VIVA HASTA SU PUBLICACIÓN. 17/04/2026, San José, Canal 7, entrevista con Monserrat del Castillo, Mauricio Hoffman, Rodolfo Rodríguez y Minerva Rojas, periodistas y presentadores del programa De Boca en Boca.
Montserrat del Castillo es presentadora de 'De Boca en Boca', de Teletica. (José Cordero)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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