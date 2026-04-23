Montserrat del Castillo no esconde sus nervios por esta decisión que le comunicó Teletica hace poco

Montserrat del Castillo es presentadora de 'De Boca en Boca', de Teletica.

Montserrat del Castillo es figura de Teletica desde hace 10 años y, actualmente, es uno de los rostros más consagrados de la televisora. Sin embargo, no esconde sus nervios ante una decisión que le comunicó recientemente la empresa.

Este martes 23 de abril, la productora de Teletica Formatos, Vivian Peraza informó de un importante cambio en el programa Batalla de Karaoke: la ausencia temporal de Keyla Sánchez.

Por esta razón, Peraza decidió que sea Montserrat quien sustituya a Sánchez, buscando “mantener la energía del programa”.

La conductora de De boca en boca afirmó a Teletica.com que presentar este domingo 26 de abril representa un reto que la hace sentir nerviosa, pues nunca ha conducido un programa con público en vivo.

“Me avisaron hace unos días apenas, creo que me llamaron el martes. Nunca he estado en un programa que tenga público”, comentó con emoción.

“De hecho, el año que me tocó El Chinamo no había público por la pandemia. Pero cuando hemos tenido público en giras ha sido muy lindo, entonces tengo mucha adrenalina por ir y estoy muy emocionada”, añadió.

Eso sí, la oportunidad le llega en el mejor momento posible, pues este año ha estado mucho más expuesta a estas dinámicas, gracias a las coberturas fuera del set que ha realizado para el programa farandulero.

Batalla de Karaoke se transmitirá este domingo a las 7 p. m. con la conducción de Castillo, Ítalo Marenco y René Barboza, además de Mauricio Hoffmann, quien se encarga de los segmentos comerciales.