Modelo quiso desfilar con Victoria’s Secret durante su lucha contra el cáncer, pero fue rechazada

Victoria’s Secret negó la participación de Bianca Balti en su desfile, pese a su solicitud en medio de su lucha contra el cáncer.

La modelo italiana Bianca Balti, de 41 años, reveló que Victoria’s Secret negó su solicitud para participar en el desfile anual de la marca, pese a estar enfrentando una batalla contra el cáncer.

La solicitud la envió a inicios de octubre, pocos días antes de que se realizara el evento del 15 de octubre de 2025.

Balti formó parte del desfile en 2005, cuando compartió escenario con figuras como Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio y Ana Beatriz Barros.

Modelo con cáncer quiso desfilar en Victoria’s Secret 2025, pero la marca rechazó su solicitud alegando que el elenco ya estaba definido. (PETER KRAMER/Getty Images via AFP)

La revista People informó que la modelo envió una carta abierta a varios contactos de la empresa por medio de LinkedIn, en la que expresó su deseo de regresar a la pasarela.

“No sé exactamente de dónde surgió el coraje, pero lo hice. De lo único que nos arrepentimos en la vida son de las oportunidades que no aprovechamos. Así que me pregunté: “¿Qué tengo que perder?” y me lancé. Busqué direcciones de correo electrónico en LinkedIn y envié esta carta abierta a todos los que pude encontrar en la empresa”.

En el mensaje, la modelo reconoció el giro que la marca ha dado hacia la inclusión y diversidad, con presencia de mujeres de distintas edades y orígenes. Aseguró que, aunque no representa el prototipo clásico de modelo, se considera fuerte y sexy, y que mostrar sus cicatrices sería una forma de inspirar a otras mujeres que enfrentan adversidades.

Indicó que su presencia en el evento enviaría un mensaje de esperanza, al mostrar que es posible seguir adelante después de una enfermedad grave. También afirmó que su intención iba más allá de una aspiración personal.

“No soy la más joven, ni la más curvilínea, ni la más en forma. Pero soy fuerte, valiente y estoy viva, y sigo siendo increíblemente sexy. Llevo mis cicatrices con orgullo y luzco mi cabello recién crecido con orgullo. Tenerme en esa pasarela no solo sería un sueño personal cumplido; enviaría un mensaje a millones de mujeres: ‘La vida continúa ante la adversidad. No eres menos mujer. Eres completa. Eres sexy. Eres imparable’”

Sin embargo, recibió una respuesta negativa de la compañía, la cual argumentó que el elenco para el desfile ya estaba completo.

Balti expresó que, aunque no obtuvo el resultado esperado, no se arrepiente de haberlo intentado. Desde el diagnóstico, ha buscado alzar la voz para inspirar a quienes atraviesan momentos difíciles, especialmente mujeres con cáncer.

El Victoria’s Secret Fashion Show regresó en 2024 tras su suspensión en 2019 por señalamientos sobre falta de representación. La edición del 15 de octubre de 2025 fue la segunda desde su retorno.

Balti fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2024. En 2022 se había sometido a una mastectomía preventiva.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.