Victoria’s Secret Fashion Show 2025: ¿Dónde y a qué hora ver el desfile en vivo?

Este 15 de octubre regresa el icónico desfile con Karol G como figura musical y transmisión gratuita en YouTube, Instagram y TikTok.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se celebra este miércoles 15 de octubre en el Brooklyn Navy Yard, en Nueva York. Esta edición marca un nuevo capítulo para la reconocida marca de lencería, luego de varios años de pausa debido a críticas sobre sus estándares de belleza.

El evento vuelve con una propuesta más inclusiva y moderna. La pasarela reunirá a modelos emblemáticas, artistas internacionales y una nueva dinámica de visualización pensada para audiencias globales.

El desfile inicia a las 7 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), es decir, a las 6 p. m. en Costa Rica.

Media hora antes, se transmite la alfombra rosa, una previa donde se observará la llegada de celebridades y modelos. Este espacio lo conducirán Law Roach y Zanna Roberts Rassi.

¿Dónde ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en vivo?

Por primera vez, el desfile podrá verse de manera gratuita en redes sociales y otras plataformas digitales.

Se transmitirá en:

Esta nueva modalidad busca ampliar el alcance del show y conectar con públicos más jóvenes que consumen contenido desde sus teléfonos móviles.

¿Qué artistas se presentan en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Uno de los aspectos más destacados del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 será la música en vivo. En esta ocasión, el cartel artístico está compuesto únicamente por mujeres.

La figura central será la cantante colombiana Karol G. Su presencia representa un momento significativo tanto para la industria de la moda como para el entretenimiento global, al marcar un punto de inflexión hacia una representación más amplia de culturas en este tipo de espectáculos.

Karol G presentará temas de su más reciente producción discográfica, Tropicoqueta, un álbum que combina ritmos caribeños con letras centradas en la identidad y la autoafirmación.

Junto a ella se presentará la rapera Missy Elliott, pionera del hip hop estadounidense, reconocida por su innovación musical y visual. También estará Madison Beer, quien ha ganado notoriedad en la escena pop con su estilo personal y potente voz.

A este grupo se suma la banda femenina surcoreana TWICE, una de las más populares del K-pop, con una base de seguidores global que supera los millones. Cada presentación musical se integrará con las colecciones que desfilarán, lo que convertirá el espectáculo en una experiencia visual y sonora única.

¿Qué modelos estarán en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show?

Las modelos desempeñarán un papel central en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Esta edición reunirá a figuras históricas del evento junto con nuevas participantes que reflejan una mayor diversidad corporal y cultural.

Entre las figuras más reconocidas que regresan a la pasarela destacan Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Barbara Palvin, Stella Maxwell, Gigi Hadid y Joan Smalls. Estas modelos forman parte del legado del desfile y han sido identificadas como algunas de las Victoria’s Angels más emblemáticas.

Junto a ellas estarán nuevas figuras que han ganado notoriedad en la industria de la moda por su autenticidad y representación de distintos perfiles. Este grupo lo integran Anok Yai, Imaan Hammam, Daiane Sodre, Paloma Elsesser, Mathilda Gvarliani, Ashley Graham, Alex Consani, Yumi Nu y Precious Lee.

En la línea PINK, dirigida a un público más joven, participarán Iris Law, Barbie Ferreira y Angel Reese, esta última conocida también por su carrera en el baloncesto profesional. Además, se confirmó la presencia de Doutzen Kroes, otra de las modelos más reconocidas en la historia del desfile.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.