Viva

Modeló por primera vez a los 9 en un catálogo de ‘La Nación’ y ahora cumple un sueño con Victoria’s Secret

La reconocida modelo costarricense vivió a sus 37 años una experiencia que la ilusiona como cuando era una niña

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Carolina Coto
La modelo costarricense Carolina Coto, de nueve años, posa en un catálogo de 'La Nación'. (Cortesía Carolina Coto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carolina CotoVictoria's Secret
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.