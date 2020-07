Me diagnosticaron asma en la escuela y recuerdo que una tarde después de clases me sentía muy enojada porque no podía terminar la milla al tiempo requerido. Me quedé practicando por horas, corría y corría; hice eso por muchos días. Me negué a creer que tenía una limitación y lo vi como una oportunidad de superación y como un reto. Nunca se me va olvidar el día que logre la meta: mientras corría, lloraba. Ese día aprendí el poder de la mente.