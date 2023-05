Yokasta Valle cumple sueño junto a su hermana: ‘Cuando yo no tenía pantalonetas ella me las hacía’

Yokasta Valle no puede contener su alegría, se le nota en cada palabra y en las sonrisas que acompañan cada oración que musita. Luego de tantos años de esfuerzo vive muchas dichas en su presente: campeonatos mundiales de boxeo y la realización de varios sueños personales son parte de su actualidad. Este 26 de mayo, la pugilista anunció el lanzamiento de su línea deportiva junto a Lenda, su hermana.

Este viernes, durante la conferencia en que se anunció que la edición del Costa Rica Fashion Week (CRFW) se realizará del 3 al 5 de agosto, se comunicó una noticia muy especial: la boxeadora Yokasta Valle y Lenda presentarán en el evento de moda la línea deportiva que han trabajado juntas.

Lenda Valle y Yokasta Valle cumplirán un sueño juntas, lanzar su línea de ropa deportiva. Foto: Instagram

Suena bonito y exitoso, sin embargo, detrás de la alegría de las hermanas Valle hay una historia de mucho trabajo y promesas. Yokasta anhelaba con destacarse en el boxeo y Lenda en el diseño de modas.

“Este es un sueño de hace muchos años con mi hermana Lenda. Desde que empezamos, yo en boxeo y ella en el diseño de modas, yo le decía: ‘Len, cuando yo sea más reconocida en boxeo me vas a diseñar mi ropa, empezando por mis uniformes de pelea, luego más adelante la ropa deportiva. Ahora, junto con mi hermana, lanzamos este proyecto: yo soy la imagen y ella la diseñadora”, contó Yokasta, de 30 años.

Lenda viajó a Colombia en busca de materiales sostenibles para crear una colección de ropa deportiva inspirada en su hermana y pensada para todo tipo de cuerpos y deportistas. El material utilizado proviene del plástico reciclado de botellas y, una de las características más innovadoras, es que conforme vaya cambiando el cuerpo de las personas que usen las prendas (sea por perder grasa, ganar músculo, entre otros) las piezas se irán adaptando.

La colección cuenta con tops, licras, pantalonetas, enterizos, prendas reflectivas, entre otras. Los diseños y colores son muy del estilo de Yokasta, por lo que en la línea no faltarán los colores blanco, azul y rojo, con los que la boxeadora honra a Costa Rica.

Durante la conferencia de prensa de Costa Rica Fashion Week, Yokasta Valle habló de la línea de ropa deportiva que lanzará junto a su hermana Lenda. Foto: CRFW para LN (Freddy Hernandez Chevez)

Amor y propósito Copiado!

Al ver materializado el plan con el que se ilusionaron por años, las hermanas Valle viven una gran satisfacción.

Para Yokasta es un motivo de felicidad saber que su hermana expondrá su talento en el CRFW y que sus diseños podrán ser más conocidos.

“A mi hermana le encanta. Está toda feliz. Verla feliz es mi satisfacción. Con Lenda somos muy unidas. Siempre ha ido a todas mis peleas. Ahorita, lanzar esta marca junto con ella, ayudarla a potenciarse, me hace sentir orgullosa. En serio estoy más que feliz. Ella se ha esforzado por muchos años. Si en algo puedo ayudarle yo estaré más que feliz”.

La diseñadora de modas también ha apoyado incondicionalmente a Yokasta. La deportista cuenta cómo su hermana le confeccionaba atuendos para que ella entrenara y peleara.

“Cuando ella empezó yo también. Yo no tenía pantalonetas y Lenda me las hacía. Muchas boxeadoras de Estados Unidos, de Australia, entre otros países, les piden a mi hermana que les haga pantalonetas. Les gustan por ser diferentes. En la parte del mercado ella marcó tendencia. Lenda le ponía color a la ropa, me hacía cosas diferentes y hasta nos copiaban los diseños. Es demasiado carga. Tiene todo el talento del mundo”, recordó la boxeadora.

Yokasta, a quien en varias ocasiones le habían planteado sacar una línea en colaboración con otras marcas, comentó que el proyecto con su hermana tomó tiempo porque querían crear una marca con sentido.

“No solo es hacer ropa por hacerla. Es tener un sentido social y que además sea inclusiva, para todo tipo de deporte y persona. Yo sé la problemática que se vive, porque a veces no se absorbe el sudor y la ropa no es cómoda. Hemos trabajado en esto por años”.

Yokasta Valle luce uno de los diseños confeccionados por su hermana, la diseñadora de modas Lenda Valle. Foto: @kevinloja.s

Hoy, cuando la colección es un hecho, a las Valle les enorgullece saber que con su proyecto y felicidad le brindarán empleo a privadas de libertad. Las mujeres serán las encargadas de confeccionar las piezas.

Karina Díaz, la directora de Costa Rica Fashion Week, fue quien les habló a las Valle de la posibilidad de que privadas de libertad pudieran trabajar cosiendo las piezas.

“Karina nos habló de ellas y nos contó que eran mujeres que querían salir adelante. Ahora están más que felices porque saben que van a tener trabajo. Por ahora, no saben que soy yo quien está detrás de la marca”.

Será hasta el lanzamiento, durante la semana de la moda de Costa Rica, cuando se conozca el nombre de la marca, los precios y los puntos de ventas. De momento, Yokasta y su hermana continúan sonriendo durante el proceso.