View this post on Instagram

I was high when I did that... Ibiza Vlog! 🌴🤣 Link in Bio. @wetheraw Linked my outfit here: http://liketk.it/2G0D7 @liketoknow.it #liketkit 💚 #WhitneysWonderlandinIbiza #RAWibiza #WeTheRaw #jetsetwonderland