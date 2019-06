Vanderbilt fue una talentosa pintora quien también actuó en Broadway con la obra The Time of Your Life y en la televisión con Playhouse 90, Studio One, Kraft Theater, U.S. Steel Hour. Fue una diseñadora de telas que se convirtió en entusiasta de las prendas de mezclilla de diseñador. Alta, ultradelgada y con el cabello oscuro, Vanderbilt se asoció con Mohan Murjani, que con una campaña publicitaria de un millón de dólares en 1978 convirtió la marca de Gloria Vanderbilt con el sello del cisne blanco en una sensación.