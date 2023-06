Al estilo de ‘El diablo viste a la moda’, una de las mujeres más poderosas de la moda busca asistente

Tener el trabajo que tenía Andy Sachs, como asistente de la editora de la revista de moda Runway, Miranda Priestly, en El diablo viste a la moda, ahora puede ser posible.

La afamada revista Vogue anda en busca de una asistente para su editora en jefe, la mediática e icónica Anna Wintour, quien lidera la revista desde 1988 y es considera una de las mujeres más poderosas en el mundo de la moda

Ella es conocida no solo por ser la editora del medio de comunicación, sino por estar al frente de la Met Gala, desde 1995.

Anna Wintour es una de las mujeres más poderosas en el mundo de la moda. (Wikipedia)

La información sobre el nuevo trabajo fue publicada en el sitio de empleos disponibles de Condé Nast, compañía global de medios a la que pertenecen no solo Vogue, sino revistas como The New Yorker, GQ, Glamour y Vanity Fair, entre otras.

En esta empresa Wintour, de 73 años, también ocupa el cargo de directora de contenido global (CCO), desde el 2020.

Según se puede leer en el anuncio, el puesto es de “Asistente del editor en jefe de Vogue Estados Unidos y del Jefe de Contenido Global de la empresa”, es decir, para que trabaje directamente con Wintour.

“Este es un papel fundamental en el apoyo al director de contenido global. Ayudará con la administración y coordinación de reuniones, eventos, compromisos, proyectos especiales y el flujo general de comunicación e información a través de la oficina del CCO global. El candidato debe ser extremadamente organizado, eficiente, orientado a los plazos, capaz de realizar múltiples tareas y priorizar en un entorno de medios digitales”, se lee en la descripción del empleo.

El anuncio agrega que “esta es una gran oportunidad para un profesional ambicioso, experto en negocios y apasionado por la cultura, la moda, los medios digitales y el contenido”.

La persona elegida trabajará junto a Wintour en el World Trade Center, en Nueva York, a tiempo completo.

Las tareas también incluyen la gestión del calendario de eventos de la directora y encargarse de las reuniones: reserva de salas, configuración de tecnología, preparación e impresión de materiales y coordinación de asistentes.

'El diablo viste a la moda' es protagonizada por Anne Hataway y Meryl Streep. (Archivo)

Además, el candidato debe “demostrar inteligencia emocional, juicio, discreción y confidencialidad en todos los asuntos”, así como “capacidad de anticipar problemas y ayudar a evitarlos”.

También debe “ayudar con el diseño y desarrollo de presentaciones, demostrar una sensibilidad gráfica y visual, tener un estilo de comunicación claro, ayudar con la toma de notas y con varias iniciativas de contenido de Vogue, manteniendo un conocimiento de los cronogramas de producción de alto nivel y los plazos”.

En cuanto a los requisitos, la propuesta indica que la persona debe tener una “Impecable atención al detalle”, así como “confianza, entusiasmo y una actitud positiva equilibrada con humildad y voluntad de aprender”.

El salario base va desde los $60 mil y hasta los $ 80 mil y dependerá de “una amplia gama de factores que incluyen, entre otros, habilidades, capacitación, experiencia y educación”.