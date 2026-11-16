Miss Universo 2026: Mariale Acosta asumió reto que puso a Costa Rica en Telemundo: esto pasó

Mariale Acosta, representante de Costa Rica, continúa sorprendiendo a su público y al mundo con sus apariciones durante el Miss Universo 2026. En esta ocasión lo hizo en los micrófonos de Telemundo, lugar que le ha abierto las puertas en medio de la concentración previa a la gran final del certamen, el próximo 24 de noviembre.

“Vean, estoy de locutora, traductora de Telemundo. Voy a entrevistar a Armenia con un spanglish porque, obviamente, mi público tiene que entender y Armenia también. Entonces en esas ando, superemocionada”, dijo la costarricense en un video previo.

La oriunda de Heredia habla cuatro idiomas: inglés, español, francés y un poco de italiano; idiomas que ha fortalecido conversando con otras candidatas.

Previo a la concentración en Puerto Rico, Mariale Acosta estuvo de invitada en el programa 'Hoy día' de Telemundo. (Captura de video)

Acosta también agradeció a Telemundo por las oportunidades que le ha brindado.

“¡En este proceso Telemundo se ha sentido como una segunda casa para mí! Hoy estuvimos grabando, estuve entrevistando a algunas de mis compañeras que no hablan español, traduciendo y reportándole a todos todo lo lindo que estamos viviendo aquí en Puerto Rico”, escribió con una serie de fotografías.

La tica no solo tiene como fecha clave la gala final, sino que también afrontará otros momentos determinantes:

21 de noviembre: Desfile de trajes típicos (National Costume Show).

Desfile de trajes típicos (National Costume Show). 22 de noviembre: Competencia preliminar.

Competencia preliminar. 24 de noviembre: Gran Noche Final y Gala de Coronación.