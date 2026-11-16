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Miss Universo 2026: Mariale Acosta asumió reto que puso a Costa Rica en Telemundo: esto pasó

La costarricense sacó provecho a una de sus grandes habilidades y la famosa cadena la sacó a relucir

Mariale Acosta, Miss Universo Costa Rica 2026, destacó con el micrófono de Telemundo este domingo.
Mariale Acosta, Miss Universo Costa Rica 2026, destacó con el micrófono de Telemundo este domingo. Mariale Acosta
Fiorella Montoya