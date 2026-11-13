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Miss Universo 2026: Mariale Acosta, representante de Costa Rica, vivió inesperado percance y tomó drástica decisión

La reina de belleza costarricense tuvo que actuar de inmediato para resolver el inconveniente

La reina costarricense Mariale Acosta tendrá su primera aparición oficial ante el mundo el próximo 21 de noviembre, cuando se va a conocer su traje nacional.
La reina costarricense Mariale Acosta tendrá su primera aparición oficial ante el mundo el próximo 21 de noviembre, cuando se va a conocer su traje nacional. Mariale Acosta
Fiorella Montoya