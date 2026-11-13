Miss Universo 2026: Mariale Acosta, representante de Costa Rica, vivió inesperado percance y tomó drástica decisión

Mariale Acosta, representante de Costa Rica en Miss Universo 2026, comprobó que durante el certamen no todo sale como está planeado, pues este jueves 12 de setiembre vivió un contratiempo con su vestido que la obligó a tomar una decisión inesperada: cortarse un mechón de cabello.

La representante de Costa Rica compartió la anécdota en sus redes sociales, donde relató que tenía previsto pasar el día ensayando baile, una de las actividades que más disfruta, antes de prepararse para asistir a un evento del certamen.

Todo marchaba según lo planeado. Incluso llevaba dos opciones de vestido para escoger junto con su equipo. Sin embargo, cuando finalmente se puso el atuendo elegido, ocurrió algo que no esperaba.

Un mechón de su cabello quedó atrapado entre la pedrería del vestido y, pese a varios intentos por liberarlo, no consiguió desenredarlo.

“Había como tres chaperonas ayudándome con demasiado amor. (...) Para no hacerles la historia más larga, agarré una tijera y me corté un pedazo de pelo. ¿Pueden creerlo?”, contó.

Mariale Acosta tuvo este look el día que se cortó un mechón de cabello e improvisó una cola. (Mariale Acosta/Instagram)

La situación ocurrió cuando faltaban aproximadamente 30 minutos para trasladarse al evento, por lo que el tiempo apremiaba. Tres integrantes del equipo de Miss Universo se acercaron para ayudarla a resolver el inconveniente.

Según relató Acosta, las mujeres utilizaron laca para el cabello y hasta una de ellas le prestó una liga (cola) que llevaba puesta para que pudiera hacerse un peinado rápido.

Aunque reconoció que el percance alteró los planes que tenía para su apariencia, destacó la ayuda que recibió durante esos minutos.

“Hoy perdí un mechón de pelo, amigos. Y todavía faltan bastantes días para llegar a la final”, comentó entre risas.

La costarricense también aprovechó para agradecer el respaldo que encontró detrás del escenario y aseguró que intentó mantener la calma, pese a lo inesperado del momento.

“Siempre intento ser super serena, no estresarme, siempre así: ‘Bueno, Dios, si usted está permitiendo esto por algo es, todo bien, ¿verdad?’ Siempre mantener el aura, la buena energía”, expresó.

La reina tica salió a escena con el cabello recogido y un vestido rojo con dorado que se llevó los aplausos del público en Puerto Rico, sede donde permanece concentrada a la espera de la final de Miss Universo, el próximo 24 de noviembre.

La representante nacional aseguró que continúa disfrutando de la experiencia y que mantiene vivo su sueño de conquistar el primer lugar.

“Yo sigo soñando con esa corona. Entonces nada, a ponerle, a trabajar”, concluyó.