Osmel Sousa eligió a sus latinas favoritas en Miss Universo 2026: Costa Rica con Mariale Acosta está en la lista

Osmel Sousa, conocido como el zar de la belleza, ya dio su veredicto sobre sus candidatas latinoamericanas favoritas para el Miss Universo 2026. Para ilusión de los ticos, el nombre de Costa Rica, representada por Mariale Acosta, destacó entre las elegidas.

Así lo expresó durante una conversación con Miguel Ángel Masjuán, historiador de reinas de origen cubano que sigue de cerca a cada una de las aspirantes.

Él le preguntó a Sousa cuáles son sus participantes favoritas de Latinoamérica, a lo que el preparador contestó: “Venezuela, Chile, Colombia, Puerto Rico... A mí me parece que está bien la de Costa Rica, República Dominicana y la cubana no está mal”, dijo.

Cuando de certámenes se habla, la palabra del cubano-venezolano se ha convertido en una de las de mayor peso, ya que durante años se ha encargado de preparar reinas de belleza y ha fungido como invitado de honor y jurado en diversos certámenes, entre ellos el costarricense, donde en el 2025 formó parte de los invitados.

Osmel Sousa junto a Yessenia Ramírez, directora nacional de Miss Universo Costa Rica. (archivo)

Mariale Acosta, la reina de belleza costarricense, ha destacado desde su concentración en Puerto Rico, sede del Miss Universo, ya que quedó entre las 10 mejores despedidas del certamen, y ahora su nombre toma fuerza tras las palabras del experto en belleza.

La tica no solo tiene como fecha clave la gala final, sino que también afrontará otros momentos determinantes: