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Osmel Sousa eligió a sus latinas favoritas en Miss Universo 2026: Costa Rica con Mariale Acosta está en la lista

El ‘Zar de la belleza’ dio a conocer un listado de siete candidatas latinoamericanas

19/07/2025. Elección Miss Costa Rica 2025. CIC Ande en Belén de Heredia. Fotografía: Lilly Arce.
Osmel Sousa estuvo de visita en Costa Rica en el certamen del 2025. Lilly Arce
Fiorella Montoya