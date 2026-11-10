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Miss Universo 2026: La despedida de Mariale Acosta en Costa Rica fue elegida entre las 10 mejores del mundo

La emotiva salida de la costarricense hacia Puerto Rico, cargada de banderas, música y apoyo, figura como una de las finalistas mundiales elegidas por la organización

Despedida de la Miss Universo Costa Rica Mariale Acosta, quien se marcha a Puerto Rico previo a la gala final
Mariale Acosta fue despedida con música, baile y banderas. JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja
Fiorella Montoya