Miss Universo 2026: La despedida de Mariale Acosta en Costa Rica fue elegida entre las 10 mejores del mundo

Costa Rica ya destaca con todo durante el Miss Universo 2026 que se lleva a cabo en Puerto Rico, luego de que la organización dio a conocer cuáles fueron las “despedidas más espectaculares” y la que tuvo Mariale Acosta el pasado 1.° de noviembre forma parte de las elegidas.

La información la dio a conocer la organización tica en sus redes sociales.

“La Organización Miss Universo (MUO) anunció hoy (lunes) las delegadas finalistas de ‘La Gran Despedida’, iniciativa con la que miles de fanáticos alrededor del mundo despidieron a sus respectivas representantes con celebraciones y muestras de cariño previo a su participación en el histórico 75.° aniversario de Miss Universe en Puerto Rico”, dice el anuncio.

Mariale Acosta fue despedida en el aeropuerto Juan Santamaría el pasado 1°. de noviembre. (Jorge Navarro )

Esta iniciativa busca premiar la mejor despedida, las cuales incluyen grandes festejos, encuentros con sus seguidores y emotivas muestras de orgullo nacional.

Costa Rica está entre los finalistas junto a Trinidad y Tobago, Colombia, Myanmar, Kenia, Puerto Rico, Filipinas, Nicaragua, Chile y Perú.

La ganadora será anunciada este martes. En el caso de Acosta, tuvo su despedida en el aeropuerto Juan Santamaría en medio de pancartas, carteles con su rostro, banderas de Costa Rica, música y baile.

La 75.ª edición de Miss Universo se celebrará el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, en San Juan, Puerto Rico. La competencia preliminar está programada para el 22 de noviembre, mientras que el desfile de trajes nacionales se realizará el 21 de noviembre.