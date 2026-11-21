Puerto Rico se prepara para recibir la edición 75.° de Miss Universo 2026, cuya gran final se celebrará el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, en San Juan. Costa Rica estará representada por la herediana Mariale Acosta, quien buscará llevar el nombre del país a lo más alto.

Estos son cinco eventos importantes que usted debe saber previo a la final del certamen:

21 de noviembre, 5 p. m. (hora de Costa Rica): Desfile de trajes típicos (National Costume Show).

Desfile de trajes típicos (National Costume Show). 22 de noviembre, 5 p. m. (hora de Costa Rica): Competencia preliminar.

Competencia preliminar. 24 de noviembre, 6:40 p. m. (hora de Costa Rica): Gran Noche Final y Gala de Coronación.

Gran Noche Final y Gala de Coronación. La actual reina, Fátima Bosch, entregará la corona a su sucesora durante la gala.

a su sucesora durante la gala. En Costa Rica, el concurso se podrá seguir por ¡OPA! Canal 38, mientras que Telemundo y TV Azteca estarán a cargo de la transmisión para otros mercados.

La mexicana Fátima Bosch ganó la corona del Miss Universo 2025 en Tailandia. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

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Viernes 20 de noviembre

6:10 p. m. Miss Universo Vietnam es destituida a pocos días del certamen internacional Copiado!

Nguyen Quynh Anh, de 27 años, fue destituida como Miss Universo Vietnam 2026 por reiteradas faltas disciplinarias y administrativas, según Five6 Entertainment, responsable de la franquicia.

Nguyen Quynh Anh, Miss Universo Vietnam, fue expulsada de la organización. (Miss Universe/Archivo)

La organización señaló que Quynh Anh aceptó compromisos sin autorización y formalizó un contrato de exclusividad con una agencia externa pese a mantener obligaciones vigentes con la compañía.

Su reinado ya estaba marcado por la filtración de un chat con comentarios despectivos hacia otras figuras, que derivó en una disculpa pública y una suspensión de seis meses.