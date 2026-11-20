El certamen Miss Universo, creado en 1952, es el concurso de belleza más reconocido a nivel mundial. Desde su inicio, América Latina se ha consolidado como una región clave en la historia del evento, con múltiples ganadoras que marcaron época.

La edición número 75 se realizará en Puerto Rico el próximo 21 de noviembre.

Los países latinoamericanos con más coronas

La primera hispana que conquistó el título fue la peruana Gladys Zender, en 1957. Sin embargo, Perú no figura entre los países con más victorias.

El liderazgo lo mantiene Venezuela, con 7 reinas. Este país ocupa el segundo lugar mundial, superado únicamente por Estados Unidos, que suma 9 títulos.

En segundo lugar en América Latina está Puerto Rico, con 5 coronas. El tercer puesto lo ocupa México, con 4 ganadoras, gracias a la corona obtenida el año pasado.

La primera Miss Universo de la historia fue la finlandesa Armi Kuusela, quien ganó en 1952 con 17 años.

Fátima Bosch (centro) fue la última reina latina coronada. Consiguió la victoria en Tailandia,en el 2025. (Rafael Pacheco Granados)

Reinas latinas que hicieron historia

A lo largo de los años, 26 mujeres latinoamericanas han logrado la corona, distinguiéndose por su belleza, disciplina y compromiso social.

Venezuela: Maritza Sayalero (1979), Irene Sáez (1981), Bárbara Palacios (1986), Alicia Machado (1996), Dayana Mendoza (2008), Stefanía Fernández (2009) y María Gabriela Isler (2013).

Puerto Rico: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

México: Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010), Andrea Meza (2020) y Fátima Bosch (2025).

Otras ganadoras latinas incluyen a Luz Marina Zuluaga (Colombia, 1958), Paulina Vega (Colombia, 2014), Norma Beatriz Nolan (Argentina, 1962), Iêda Maria Vargas (Brasil, 1963), Martha Vasconcellos (Brasil, 1968), Cecilia Bolocco (Chile, 1987), Justine Pasek (Panamá, 2002), Amelia Vega (República Dominicana, 2003) y Sheynnis Palacios (Nicaragua, 2023).

Las candidatas latinas para Miss Universo 2026

Las representantes latinas para el certamen en Puerto Rico son:

Daiana Pereyra ( Argentina )

) Valeria Mena ( Bolivia )

) Marcella Kozinski ( Brasil )

) Dominga López ( Chile )

) María Alejandra López ( Colombia )

) Mariale Acosta ( Costa Rica )

) Mia Donadio ( Cuba )

) Dalia Bucaram ( Ecuador )

) Sofía Córdova ( El Salvador )

) María Adelina Castillo ( Guatemala )

) Luisa Paola Pineda ( Honduras )

) María Guadalupe Vargas ( México )

) Jasmine Blandford ( Nicaragua )

) Gabriela González del Valle ( Panamá )

) Gretha Matiauda ( Paraguay )

) Luren Márquez ( Perú )

) Jennifer Barreto ( Puerto Rico )

) Melissa Núñez ( República Dominicana )

) Lucía Piñeyro ( Uruguay )

) Clara Vegas (Venezuela)

Las participantes cumplirán una agenda exigente, con reglas claras y compromisos durante todo el año de reinado. Cualquier incumplimiento podría implicar descalificación o sustitución por la primera finalista.