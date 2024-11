Miss Universo 2024: Todo lo que debe saber de la final del certamen

Las cartas están prácticamente echadas. Las candidatas de Miss Universo 2024 ya hicieron su parte en la competencia preliminar y ahora queda en manos del jurado elegir, en una emocionante deliberación final, cuál de ellas será la flamante reina, sucesora de la nicaragüense Sheynnis Palacios.

La crucial gala del afamado certamen de belleza se llevará a cabo este sábado 16 de noviembre, en la Arena de Ciudad de México, a partir de las 7 p. m. La ceremonia tendrá una duración aproximada de tres horas.

Para este 2024, la selección de finalistas será diferente a la de años anteriores, pues de las más de 120 candidatas participantes se elegirán un total de 30, quienes podrán desfilar una vez más para buscar la corona en la gala final en vivo. Cuatro de ellas serán seleccionadas por el papel desempeñado días previos a la noche de coronación.

Se trata de una representante América Latina y el Caribe, otra de Europa, una más de África y, por último, una de Asia-Oceanía. Además, la que tenga más votos del público también obtendrá un cupo para la semifinal. Las 25 restantes serán elegidas por el jurado, a partir de la entrevista que les hicieron y su papel en la competencia preliminar del certamen de belleza, que se llevó a cabo este jueves 14 de noviembre.

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, coronará a su sucesora en México, donde se lleva a cabo el certamen de belleza.

Las reinas de belleza seleccionadas desfilarán nuevamente frente al jurado y de ahí el grupo se reducirá a 12; posteriormente quedarán siete afuera y las cinco restantes serán las que disputarán la corona.

Será durante esta ceremonia que Sheynnis Palacios se despida oficialmente del Miss Universo, certamen que la llevó a convertirse en una “reina viajera”, pues a lo largo de su año recorrió más de 20 países, incluido Costa Rica (en dos ocasiones). Ella será la encargada de coronar a su sucesora.

La gala del Miss Universe 2024

En esta edición, el certamen de belleza cuenta con un robusto panel de jurados, que incluye cantantes, creadores de contenido y empresarios.

Por ejemplo, está la cantante y creadora de contenido Lele Pons, la diseñadora de moda italiana Eva Cavalli, el artista visual brasileño Romero Britto y el productor musical cubano Emilio Estefan. Además, dictarán sentencia el empresario Gianluca Vacchi, la Miss universo 1978 Margaret Gardiner, el coleccionista Gary Nader, la diseñadora Gabriela González, la presentadora de Telemundo Jessica Carrillo, la cantante Fariana, la creadora de contenido cubana Camila Guiribitey, el diseñador Michael Cinco y la Miss Universo Canadá 2020 Nova Stevens.

Por su parte, los presentadores principales de esta edición serán Mario López y Olivia Culpo; mientras que Catriona Gray y Zuri Hall estarán llevando todos los detalles desde el backstage.

En cuanto al espectáculo musical, este estará encabezado por Robin Thicke; sin embargo, se anunció que Emilio Estefan trabajó en varios temas exclusivos que se estrenarán en la final del certamen de belleza.

En la edición 2024 de Miss Universo, la ganadora será ‘entronizada’ con una joya totalmente nueva y con un diseño muy diferente. Se trata de una corona llamada Lumière De L’Infini (Luz del Infinito, en español).

LEA MÁS: Miss Universo 2024 presenta la corona más valiosa de su historia

La joya ha despertado gran interés debido a su novedoso y elegante diseño, que según Raúl Rocha, copropietario de la organización Miss Universo, simboliza “una nueva etapa” del certamen de belleza.

“Este es un sueño que se materializa y queremos celebrarlo con esta pieza que simboliza los sueños infinitos que pueden alcanzar las mujeres a nivel mundial”, dijo Rocha durante una conferencia de prensa.

La corona fue diseñada en la joyería filipina Jewelmer, siendo la primera vez que Miss Universo otorga esta oportunidad a ese país asiático de encargarse de la joya, la cual está hecha de oro, diamantes y la emblemática perla dorada del Mar del Sur, considerada un tesoro único por su rareza y simbolismo natural.

Recuerde que la gala de la final se podrá ver por Telemundo y por YouTube.

La tica en el Miss Universe 2024

Elena Hidalgo es la representante de Costa Rica en el Miss Universo 2024, luego de coronarse el pasado mes de agosto en el CIC Ande, en Belén, Heredia.

Gracias a los cambios aplicados por la organización internacional, que entre otras cosas incluye a madres y mujeres mayores de 28 años competir por la corona, es que Elena pudo cumplir un sueño que veía imposible y que había descartado hace muchos años atrás.

Elena tiene 32 años y es madre de Mila, una niña de 6 años, dos características que hasta hace dos años la imposibilitaban a participar en ese concurso.

Elena Hidalgo se ha esforzado mucho por destacar en el Miss Universo 2024. (IG Miss Universo )

“Pensé que no iba a suceder, las puertas se cerraron para mí en un momento de mi vida, que fue cuando me convertí en madre, pero cuando Dios tiene algo para uno, como dice el dicho: ‘Si no es para ti, ni aunque te pongas, y si es para ti, ni aunque te quites’... La verdad es que yo me traté de quitar por muchos años, pero aquí estoy, porque definitivamente era para mí”, había dicho Elena en entrevista con La Nación.

La costarricense se ha convertido en una de las “sorpresas” del certamen, principalmente por su desempeño días antes de la competencia y los vestuarios que ha utilizado a lo largo de este.

Este sábado, finalmente, será el momento de la verdad para la costarricense. Si clasifica se convertiría en la sétima tica en avanzar a la semifinal. La última fue Ivonne Cerdas, en el 2020; antes de ella también clasificaron Natalia Carvajal (2018), Fabiana Granados (2013), Johanna Solano (2011), Nancy Soto (2004) y Marian Esquivel (1954).