Miss Universe Costa Rica Mahyla Roth revela quién es ‘el motor’ que la motiva en todo

La Miss Universe Costa Rica, Mahyla Roth, compartió en una entrevista en el programa Íntimo de Gente Opa quién es el principal motor que la impulsa y motiva en todos los aspectos de su vida.

Se trata de su hermano menor, Samuel, de 23 años, a quien ella cariñosamente llama “mi bebé”.

“Es personal trainer (entrenador personal), entonces es supermusculoso (...). Siempre dicen que él parece mayor que yo”, mencionó entre risas.

Roth expresó que mantiene una excelente relación con su hermano y destacó el carácter protector de Samuel. “Nos llevamos superbien. Él es muy protector, siempre me aconseja un montón y trata de estar superpendiente de mí”, indicó.

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025, confesó que su hermano menor es 'su bebé'. (José Cordero )

La modelo agregó sentirse muy orgullosa de su hermano, no solo por su dedicación, sino por su madurez y enfoque a pesar de su corta edad.

“Somos como un equipo. Es un núcleo pequeño, pero en todo nos apoyamos (...). Siempre estamos al pie del cañón apoyándonos en absolutamente todo”, añadió.

La modelo también recalcó el papel fundamental que desempeña Samuel en su rutina de ejercicios, gracias a su profesión. “Siempre está como ese motor, que uno como hermana mayor uno dice ‘me siento orgullosa y me motiva un montón’, porque hay momentos en los que tal vez uno no tiene tantas ganillas, pero es como un ángel que aparece y dice ‘usted puede con todo’”, puntualizó.

Roth se prepara para representar a Costa Rica en el Miss Universe 2025, que tendrá lugar el 21 de noviembre en Tailandia. Será la cuarta ocasión en que el país asiático sea sede de este certamen internacional.

