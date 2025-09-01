Viva

Miss Universe Costa Rica Mahyla Roth revela quién es ‘el motor’ que la motiva en todo

La modelo también recalcó el papel fundamental que desempeña su familiar en su rutina de ejercicios

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

La Miss Universe Costa Rica, Mahyla Roth, compartió en una entrevista en el programa Íntimo de Gente Opa quién es el principal motor que la impulsa y motiva en todos los aspectos de su vida.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.