Miss Panamá vivió un vergonzoso momento en la final del Miss Grand International: vea el video

Miss Panamá creyó escuchar el nombre de su país y subió al escenario antes de que el conductor aclarara el error.

Un momento de confusión interrumpió la gala de Miss Grand International 2025, pues durante el anuncio del Top 20 una de las participantes se equivocó y pasó al frente.

La representante de Panamá creyó escuchar el nombre de su país y caminó hacia el frente del escenario. La candidata que realmente había sido mencionada era Miss Grand Paraguay.

LEA MÁS: Reina de belleza renuncia a su título debido a ‘ambiente tóxico, maltrato y promesas rotas’

El incidente ocurrió en el Show DC Hall de Bangkok, Tailandia, sede del certamen de belleza este sábado. El recinto estaba lleno de público que coreaba los nombres de sus favoritas, lo que dificultó que las concursantes escucharan con claridad el anuncio.

Mientras Miss Panamá saludaba al público, el conductor intervino para aclarar el error. “Disculpen, anuncié Miss Grand Paraguay. Hay mucho ruido en este salón”, explicó ante los asistentes y las cámaras.

La participante panameña regresó a su lugar entre aplausos y Miss Paraguay subió al escenario sorprendida pero sonriente.

Pese al incidente, la transmisión siguió su curso sin mayores contratiempos. Miss Grand Paraguay quedó oficialmente entre las semifinalistas, mientras la representante de Panamá fue elogiada por su elegancia al asumir la confusión.

La edición 2025 reunió a candidatas de más de 70 países, la ganadora fue Miss Grand Filipinas.