Miss Panamá vivió un vergonzoso momento en la final del Miss Grand International: vea el video

Un error durante la gala del ceramen causó confusión cuando la representante canalera creyó haber sido nombrada

Por Fiorella Montoya
Miss Panamá creyó escuchar el nombre de su país y subió al escenario antes de que el conductor aclarara el error.
Miss Panamá creyó escuchar el nombre de su país y subió al escenario antes de que el conductor aclarara el error. (Instagram: Miss Grand International /Instagram: Miss Grand International)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

