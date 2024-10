Representante de Costa Rica en Miss Grand International renuncia en pleno concurso

Macarena Chamberlain, la reina de belleza costarricense, renunció a su participación en el Miss Grand International, certamen que se celebra en Tailandia, donde se encuentra desde finales de setiembre.

En un comunicado publicado en las redes sociales del certamen local, la joven de 20 años explicó que, a pesar de haber participado en algunas actividades oficiales del concurso, tomó la “difícil decisión" de retirarse para priorizar su salud física y mental.

“Mi salud mental y física se han visto seriamente afectadas en las últimas horas debido a cambios de última hora que ha implementado la organización. Si bien entiendo y agradezco la buena intención de Miss Grand International para mejorar la experiencia de las candidatas, para mí ha sido demasiado complicado adaptarme a estas situaciones, y mi bienestar debe ser una prioridad siempre”, dijo Chamberlain.

Eso sí, la modelo no mencionó a cuáles cambios en particular se refería.

Maca, como le dicen de cariño, no ve esta decisión como una derrota o como el final de una etapa, más bien la joven vecina de Escazú afirma que este es “el comienzo de nuevos proyectos”.

Macarena Chamberlain soñó por más de cinco años con estar en el Miss Grand International. (jose araica)

Asimismo, la joven modelo agradeció a su familia, a todos los que la “han apoyado en este viaje”, a Erick Solís (director del certamen local), a Ivonne Cerdas (Miss Costa Rica 2020) y a Jat Azofeifa (productor y director artístico).

“Quiero aprovechar para expresar mi más profundo agradecimiento a mi padre y mi familia, quienes han sido mi mayor soporte y motivación a lo largo de estos meses. Su amor y apoyo incondicional han sido fundamentales para llegar hasta aquí (...). Gracias a todos los que de una y otra forma me acompañaron durante estos meses”, aseguró.

Además, adelantó que está trabajando en el lanzamiento de un proyecto musical, el cual define como “un sueño que seguiré persiguiendo con la misma pasión y dedicación”.

Días atrás, en entrevista con La Nación, Macarena Chamberlain había revelado que aunque no le fascinaban los certámenes, siempre soñó con estar en la pasarela del Miss Grand International, pues este concurso le permite a sus competidoras demostrar su talento más allá del modelaje, ya sea bailando, cantando u en otras manifestaciones artísticas. Este era un deseo que tenía desde que era una adolescente de 15 años.

LEA MÁS: Está en Tailandia representando a Costa Rica en un concurso de belleza, pero lo que ella quiere es cantar

“Mi mayor sueño es ser alguien en la industria musical. Entonces no me interesa hacer más certámenes... a menos que el Miss Universo ponga una competencia de canto, porque yo hago lo que sea por la música. Aunque tampoco es que me cierro completamente hacer otros certámenes, puede ser que más adelante quiera volver a hacer uno, pero es que después de este certamen, la música va a ser mi prioridad, como siempre”, decía.